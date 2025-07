Stilbewusste Lösungen für begrenzte Räume: Vaia als Kaltwasserventil in Platin gebürstet, Meta als Kaltwasserventil in Chrom. Produktdesign der Armaturen: Sieger Design Copyright: Dornbracht

Weniger urbaner Wohnraum

Mehr und mehr Menschen weltweit zieht es in die großen Städte. Dort konzentrieren sich Arbeitsplätze und Versorgungseinrichtungen. Darüber hinaus lockt eine dynamische Umgebung voller kultureller Angebote und Freizeitmöglichkeiten. Prognosen der Vereinten Nationen zufolge werden bis 2050 rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Diese stetige Entwicklung führe in einigen Regionen zu einer wachsenden Nachfrage nach urbanem Wohnraum. Besonders auffällig sei der hohe Anteil an Einpersonenhaushalten, der dazu beitrage, dass Wohnraum zunehmend knapper und vor allem kleiner werde. Investoren und Bauherren stellt das vor die Herausforderung, möglichst effizient zu planen – mit kleineren Wohneinheiten, geringeren Quadratmeterzahlen und maximaler Raumausnutzung auf minimalem Grundriss. Damit wächst auch die Bedeutung platzsparender Konzepte im urbanen Wohnungsbau.

Armatur als Schlüsselkomponente

In den Bädern kommt dabei vor allem den Armaturen eine zentrale gestalterische und funktionale Rolle zu. Sie entwickeln sich zur Schlüsselkomponente moderner urbaner Badarchitekturen: Kombiniert mit edlen Materialien und sorgfältig abgestimmten Farben avancieren sie schnell zum ästhetischen Mittelpunkt des Raums. Dornbracht überzeugt hier mit einer Reihe außergewöhnlicher Armaturendesigns: Der Hersteller bietet eine Vielzahl intelligenter Lösungen an, die ideal auf begrenzte Räume zugeschnitten sind. Dazu gehören unter anderem Modelle mit kleiner Ausladung für kompakte Waschtische oder wandmontierte Varianten, die zusätzliche Bewegungsfreiheit schaffen.

„Armaturen können insbesondere kleine Bäder spürbar aufwerten“, erklärt Michael Sieger, dessen Designbüro Sieger Design gemeinsam mit Dornbracht wegweisende Armaturenserien geschaffen hat. „Das gilt für Modelle, die sich harmonisch einfügen ebenso wie für diejenigen, die expressive Akzente setzen. So lässt sich auch auf engem Raum ein hoher Designanspruch mit funktionaler Effizienz verbinden.“