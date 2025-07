Französisches Flair und feiner Luxus: Dank seiner prächtigen Architektur und seinem reichen historischen Erbe gehört das Sofitel Legend Metropole in Hanoi längst zu den Wahrzeichen der vietnamesischen Hauptstadt. 2023 wurde der älteste Flügel des Traditionshauses umfassend neugestaltet – mit Dornbrachts opulentem Armaturenklassiker Madison in den Bädern.

Fünf-Sterne-Haus mit Geschichte

Enge Gassen und hupende Mopeds, Straßenküchen und historische Tempel prägen das Old Quarter in Hanoi. Hier, im ältesten Viertel der Stadt, steht das Sofitel Legend Metropole: 1901 erbaut, gilt es als Paradebeispiel französischer Kolonialarchitektur und erinnert mit seiner strahlend weißen Fassade an europäische Adelsresidenzen. So berühmt wie das Hotel selbst sind auch die Gäste, die sich im Laufe der Jahrzehnte dort eingefunden haben: Charlie Chaplin verbrachte hier einst seine Flitterwochen, heute beherbergt das Fünf-Sterne-Haus, das inzwischen zur Sofitel-Gruppe gehört, Politikgrößen wie Emmanuel Macron oder Schauspieler wie Robert De Niro.

Atmosphäre tropischer Eleganz

Im Inneren des Gebäudes verschmelzen französischer Kolonialchic und asiatischer Stil zu einer schlüssigen Einheit. Der Glanz des alten Europas verbindet sich hier mit tropischer Eleganz und Leichtigkeit, wie etwa in der Bamboo Bar mit ihren Rattan-Sesseln und floralen Ventilatoren in Blütenform. Die Whisky Lounge und die legendäre Le Club Bar erinnern mit ihrem edlen Holzdekor dagegen an die aristokratischen Rauchsalons und Herrenclubs vergangener Tage. Das prachtvolle Traditionsrestaurant „Le Beaulieu“ wiederum beeindruckt mit seiner eindrücklichen Farbkomposition aus Weiß, Gold und Blaugrautönen.

Behutsame Modernisierung

Bei den jüngsten Umbauarbeiten sind nun die Lobby sowie die Zimmer und Suiten im ältesten Gebäudeteil aufwendig renoviert worden. Das in Singapur ansässige Studio David Grace Designs bewies dabei einen ausgeprägten Sinn für die lokalen Besonderheiten und den historischen Charakter des Grand Hotels. Behutsam wurde das traditionelle Interieur ergänzt: Kassettenwände, dunkle Hölzer und maßgefertigte Möbel im antiken Stil treffen nun auf moderne Elemente, etwa abstrakte Gemälde und expressive, von Hand getuftete Teppiche.

Dornbracht-Ikone Madison in den Bädern

Rundumerneuert wurden auch die jeweiligen Bäder. Cremefarbene Wände und heller, mit zartgrauen Linien durchsetzter Marmor sorgen für ein ebenso zurückhaltendes wie nobles Ambiente. Schlüsselelement der Badarchitekturen sind die Waschtische aus dunklem Holz, die von üppigen Spiegeln und laternenförmigen Leuchten umrahmt werden. Die Dornbracht-Ikone Madison komplettiert die Ensembles: In klarem Chrom gehalten, harmoniert sie souverän mit den weißen Marmortischplatten. Der Art déco-Look der Armatur ist integraler Bestandteil des Baddesigns. Er findet sich daher auch in den Duschen wieder, ebenso bei den Handtuchhaltern. Besonders die freistehenden Wannenarmaturen mit ihren charakteristischen Porzellanplättchen zitieren die Stilwelt des frühen 20. Jahrhunderts – und passen so perfekt zum nostalgischen Zauber des Sofitel Legend Metropole.