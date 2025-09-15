Sandra Richter, Chief People Officer der Hansgrohe Group (r.), und Rebecca Weigold, Leiterin des Corporate Sustainability Teams, nahmen bei der Preisverleihung in Berlin jeweils einen der Deutschen Awards für Nach ha Itigkeitsprojekte in Empfang. Ausgezeichnet wurden das Projekt „Recycling galvanisierter Kunststoffe" sowie die nachhaltige Unternehmensstrategie. Copyright: Christian Schlenker / ntv / DISQ / DUP

Die Hansgrohe Group wurde bei der gestrigen Verleihung des Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte 2025 in Berlin in zwei Kategorien ausgezeichnet: Unternehmensstrategie und Produktion. Prämiert wurde unter anderem das Projekt „Recycling von galvanisierten Kunststoffen". Der Preis wird vom Deutschen Institut für Service-Qualität, ntv und dem DUP UNTERNEHMER Magazin verliehen - unter der Schirmherrschaft von Brigitte Zypries, Bundesministerin a. D.. Ziel ist es, nachhaltiges Engagement sichtbar zu machen und andere zu inspirieren, selbst aktiv zu werden.

Recycling galvanisierter Kunststoffe am Standort Offenburg

Die Hansgrohe Group zeigt, wie sich Nachhaltigkeit konkret in industrielle Prozesse integrieren lässt. Am Standort Offenburg/Elgersweier betreibt das Unternehmen eine weltweit einzigartige Recyclinganlage für verchromte Kunststoffbauteile. Die Anlage entschichtet ABS-Kunststoffe und führt sie direkt vor Ort wieder der Produktion neuer Teile zu. Damit entsteht ein geschlossener Materialkreislauf, der Ressourcen schont und die Umwelt entlastet.

Strategie für die grüne Transformation

Neben dem Produktionsprojekt wurde auch die Nachhaltigkeitsstrategie „Hansgrohe's Weg der grünen Transformation" ausgezeichnet. Die Strategie umfasst unter anderem die Initiative „ECO 2030", mit der Hansgrohe bis 2030 alle wasserführenden Produkte ausschließlich mit Wasser- und Energiespartechnologien ausstattet. Ziel ist es, den Wasser- und Energieverbrauch zu senken und einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten.

Nachhaltigkeit als Teamleistung

Die Hansgrohe Group versteht Nachhaltigkeit als gemeinschaftliche Aufgabe. Rund 5.400 Mitarbeitende weltweit - davon 60 Prozent in Deutschland - arbeiten daran, ökologische Verantwortung mit hoher Produktqualität zu verbinden. Die Auszeichnung würdigt dieses Engagement und die Innovationskraft des Unternehmens. „Ich bin unglaublich stolz auf unsere Teams - denn Nachhaltigkeit ist bei uns Teamleistung. Jede*r einzelne Mitarbeitende trägt dazu bei, dass wir unsere Ziele erreichen und unsere Verantwortung gegenüber Mensch und Planet ernst nehmen", so Sandra Richter, CPO der Hansgrohe Group.