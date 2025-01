Das doppelte Absperr-Kit K4.0, DVGW-zertifiziert, wurde für die Verteilung von Warm- und Kaltwasser entwickelt und garantiert höchste technische und ästhetische Standards. Es ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen ideal und bietet Installateuren moderne und vielseitige Lösungen.

Das einzige äußerlich sichtbare Element des K4.0 sind die eleganten Abdeckplatten, die in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich sind (schwarz Soft-Touch, weiß, glänzendes Chrom und Silber). Dank ihres Designs integrieren sie sich perfekt in jedes Umfeld und machen K4.0 auch für sichtbare Installationen geeignet.

Das K4.0 Kit wird vormontiert in einer Box mit abklappbaren Wänden, sowohl an der Oberseite als auch an den Seiten, geliefert. Die Kugelhähnen können schnell und ohne Werkzeuge an die Box durch ein Klick-System befestigt werden. Die Box enthält:

Integrierte Wasserwaage für eine präzise Installation;

Baustellenschutz mit Tiefenlehre, um die Montage zu erleichtern.

Darüber hinaus ist das K4.0 mit dem FASTEC®-Verbindungssystem ausgestattet, das ebenfalls DVGW-zertifiziert ist und eine schnelle und sichere hydraulische Verbindung ohne Werkzeug ermöglicht.

Neben der einfachen Installation ist das K4.0 auch funktional und zuverlässig.

Das Kit besteht aus zwei Kugelhähnen mit Blockierschutz, die für hohe Abriebfestigkeit ausgelegt sind und auch nach längeren Stillstandzeiten eine optimale Funktionalität gewährleisten. Sie verhindern zudem das Stagnieren des Wassers und damit die Vermehrung von Bakterien. Das TOP-ENTRY-System ermöglicht schließlich eine einfache Entnahme der Absperrgruppe für Wartung oder Austausch.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.