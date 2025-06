Unter den 30 Einreichungen von 26 unterschiedlichen Marken konnten die Lösungen von Viessmann Climate Solutions einen Doppelsieg verzeichnen. Die Abräumer des Tages waren der Stromspeicher Vitocharge VX3 und die Wärmepumpe für den gewerblichen Betrieb, die Vitocal 250-A PRO. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Zum bereits achten Mal veranstaltete haustec.de die große Leserwahl. Das Online-Portal gehört zum Gentner-Verlag, einem der größten deutschen Verlage für die Sanitär- und Heizungsbranche in Deutschland.

Bei einer virtuellen Awardshow wurden die Gewinner der jeweiligen Kategorie gebührend gefeiert. Dr. Conrad Wiedeler, Verkaufsleiter Deutschland bei der Viessmann Deutschland GmbH, freute sich über das Double: “Diese Auszeichnungen bedeuten uns sehr viel. Die Tatsache, dass sie durch das direkte Voting der Leserinnen und Leser verliehen werden, ist eine fantastische Rückmeldung. Es zeigt uns, dass wir mit unseren Produktentwicklungen die Anforderungen des Marktes erfüllen und diese in der Praxis vom Handwerk große Anerkennung finden.”

Die Gewinnerlösungen im Überblick

Der Stromspeicher Vitocharge VX3 ist jetzt auch in der Kaskaden-Applikation mit bis zu fünf Geräten erhältlich. Die daraus resultierende hohe Speicherkapazität von 75 kWh (5 x 15 kWh) zielt insbesondere auf Anwendungen mit höherem Energiebedarf ab – etwa große Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser sowie kleinere gewerbliche Anwendungen wie Supermärkte oder Handwerk. Für Investoren in der Wohnungswirtschaft ist die Vitocharge-VX3-Kaskade ein attraktives erneuerbares Energiesystem für Mieterstrommodelle. Die Hausbewohner profitieren von einem hohen Autarkiegrad durch selbst erzeugten Strom mittels Photovoltaik. Dafür kommt dann eine Skalierung der Leistung von bis zu 40 kVA und der Kapazität von bis zu 75 kWh infrage. Ein weiteres Highlight sind die flexiblen Montagemöglichkeiten. Die Komponenten lassen sich wandhängend oder bodenstehend (optionale Bodenkonsole) installieren. In niedrigen Räumen wie Kellern oder Technikräumen ist ab sofort auch eine flexible Montage möglich. Über Eck oder horizontal – so kann auf die Gegebenheiten vor Ort schnell reagiert werden. Die geführte Inbetriebnahme beschränkt sich auf wenige Klicks in der ViGuide-Mobile-App.

Die Wärmepumpe Vitocal 250-A PRO ist eine innovative Lösung für die Heiz-, Kühl- und Warmwasserbereitung in größeren Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie in Gewerbebetrieben. Mit ihrer schallgedämmten Außeneinheit nutzt die Wärmepumpe leise und effizient die Außenluft als Wärmequelle. Die stufenlose Leistungsanpassung ermöglicht eine maßgeschneiderte Heiz- und Kühlstrategie, die auf die individuellen Anforderungen jedes Objekts abgestimmt werden kann. Die Vitocal 250-A PRO überzeugt mit einer Heizleistung von bis zu 39,5 kW und bietet bei Kaskadierung sogar bis zu 79 kW. Ein herausragendes Merkmal ist das patentierte Sicherheitskonzept, das ohne den Einsatz von Glykol oder Trennsystemen auskommt. Dies, zusammen mit der einfachen Aufstellung der Außeneinheiten in Reihe, stellt einen signifikanten Vorteil gegenüber herkömmlichen Geräten im Markt dar und sorgt für eine hohe Systemeffizienz. Die Zertifizierung nach der Haushaltsgeräte-Richtlinie (EN 60335-2-40) ermöglicht eine flexible Aufstellung im Freien ohne Einzäunung. Dies bedeutet, dass kein zusätzlicher elektrischer Aufwand erforderlich ist und keine Maßnahmen nach der Maschinenraum-Richtlinie getroffen werden müssen. Zudem kann die Hydraulikeinheit wahlweise im oder außerhalb des Gebäudes installiert werden, was die Planung und Installation erheblich vereinfacht.