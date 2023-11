Angebote für das Fachhandwerk Direkt per WhatsApp oder klassisch per Post

In der heutigen schnelllebigen Welt ist es entscheidend, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein und die besten Angebote im Blick zu haben. Genau hier setzt DOOOSdirekt an. Durch die Nutzung des beliebten Messaging-Dienstes WhatsApp, erhalten Handwerker jetzt bequem und einfach über ihr Smartphone Zugang zu den neuesten Produktangeboten und Informationen – ob zuhause oder direkt auf der Baustelle. Und das Beste: das praktische PDF, in dem die Angebote auf dem Handy eintrudeln, eignet sich perfekt zum Weiterleiten, Speichern oder Drucken.

Schnell, einfach und immer up-to-date

Der Service ist einfach zu nutzen: Fachhandwerker scannen den dazugehörigen QR-Code, der direkt zum WhatsApp-Chat führt oder melden sich über die DOOOSdirekt-Infoseite auf www.DOOOS.de an. Von da an erhalten sie regelmäßig die Angebote direkt auf ihr Handy. So bleiben sie immer über die besten Deals informiert und können ihre Einkäufe effizient planen.

"Mit DOOOSdirekt möchten wir unseren Kunden im Fachhandwerk einen zusätzlichen Mehrwert bieten", sagt Markus Graf, neben Christian Kämmer Geschäftsführer der Dooos GmbH. "Wir wissen, wie wichtig es ist, immer auf dem Laufenden zu sein, auch was besondere Angebote angeht. Mit diesem neuen Service helfen wir unseren Kunden, Zeit und Geld zu sparen, indem wir ihnen die Highlights direkt auf ihr Handy liefern."

Nach Entwicklung des DOOOSfinders, eines einfachen und kostenlosen Ersatzteilfinders, der ebenfalls über WhatsApp zu erreichen ist, ist DOOOSdirekt jetzt ein weiteres Tool, mit dem DOOOS seinen Kunden den bestmöglichen Service bieten möchte. Der Online-Fachgroßhandel ist bekannt für sein breites Sortiment mit über 80.000 hochwertigen Produkten unter anderem in den Bereichen Installation, Sanitär, Heizung, Klima & Lüftung, Wasser- & Abwassertechnik, Werkzeug sowie Bekleidung & Arbeitsschutz. Weitere Produktkategorien folgen. Mit DOOOSdirekt wird das Einkaufserlebnis für Fachhandwerker jetzt noch einfacher und bequemer.

Angebote zum Anfassen – das DOOOS-Book

Für alle, die lieber blättern, statt zu klicken, hat DOOOS ebenfalls eine Lösung: Alle drei Monate erscheint das DOOOS-Book, ein mehrseitiger und kostenloser Prospekt mit Produkten, Sonderangeboten, Aktionen und wichtigen Informationen rund um das Produktportfolio und die Services des Online-Großhändlers. Der Prospekt wird automatisch an die registrierten Kunden per Post rausgeschickt. Wer die DOOOS News in Zukunft lieber nur online verfolgen möchte, kann das DOOOS-Book natürlich ganz einfach über den Kundenservice abbestellen oder sich stattdessen oder ergänzend für den Newsletter anmelden. Das nächste DOOOS-Book erscheint bereits am 20.11.2023, weiter geht es dann wieder im neuen Jahr.