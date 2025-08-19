Mikroblasen-Schlammabscheider entfernen gleichzeitig Schmutz und Sauerstoff aus Wasser oder Wasser-Glykollösungen. Caleffi hat mit der Serie DISCAL DIRTMAG 5464 eine solche Doppellösung im Programm. Lieferbar sind Varianten mit Gewinde-, Flansch- und Schweißanschlüssen. Für Kupferrohre ist ein Bikonus-Anschluss erhältlich.

Funktionsweise

Der aktive Teil besteht aus metallischen Gitterflächen. Mikrobläschen werden am äußeren Element eingefangen und, wenn deren hydrostatischer Druck die Haftkraft an der Fläche übersteigt, nach oben zum automatischen Entlüftungsventil transportiert. Schmutzpartikel, insbesondere auch Schlamm, werden über die Netzfläche des inneren Elements abgesondert und fallen nach unten in eine Sammelkammer.

Der Abscheider war bisher in 3/4“, 1“ und 1 1/4“ IG sowie mit Klemmverschraubungen für Kupferrohr in d 22 mm und d 28 mm erhältlich. Neu im Programm sind drei Versionen: 546407 in 1/4", 546408 in 1 1/2" und 546409 in 2" sowie eine Isolierung. So kann ein noch breiteres Spektrum an Heizungsanlagen mit dem DISCAL DIRTMAG abgedeckt werden.