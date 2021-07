Pressemeldung

„Beide neuen Mitarbeiter haben langjährige Erfahrung im SHK-Bereich und verfügen über ein tragfähiges Netzwerk in unserer Branche. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für Dimplex gewinnen konnten“, betont der Chef der Business-Unit Heating and Ventilation, Heiko Folgmann. "Dirk Reichelt und Kenny Fredl werden in ihren Vertriebsregionen zentrale Ansprechpartner für Großhandel und Installateure sein, wenn es um Wärmepumpen und Lüftungssysteme von Dimplex geht. Wir freuen uns, dass die beiden noch mehr Fachhandwerker für das Thema Wärmepumpe begeistern werden."



Dirk Reichelt hat das Vertriebsgebiet von Hartmut Fix übernommen, der nach 30 Dienstjahren in den Ruhestand gewechselt ist. Kenny Fredl wird künftig das Vertriebsgebiet von Steffen Mudra unterstützen.