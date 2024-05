Ein 380 Quadratmeter großes Fachwerkhaus aus dem 19. Jahrhundert in ein energieeffizientes Zuhause zu verwandeln – das klingt nach einer schier unlösbaren Aufgabe. Familie Rübesam aus Burgkunstadt (Oberfranken) hat es geschafft – dank einer LA TBS Wärmepumpe von Dimplex. Dieses beeindruckende Projekt, begleitet von der Heizungsfirma Schnapp (Altenkunstadt) beweist, dass der Erhalt historischer Architektur und der Einsatz modernster Heiztechnologie Hand in Hand gehen können. Für einen signifikant niedrigeren Energieverbrauch und klimafreundliches Heizen setzte Familie Rübesam dabei auf das Know-how des Herstellers Dimplex. Er beweist als Markt- und Technologieführer im Bereich Wärmepumpen mit größerer Leistung auch anspruchsvolle Heizungsprojekte bewältigen zu können.

Die dicken Sandsteinmauern des liebevoll hergerichteten Fachwerkhauses im Herzen der oberfränkischen Kleinstadt erzählen Geschichten aus fast 200 Jahren. Der Wunsch, diese zu bewahren und fortzuschreiben war ausschlaggebend dafür, dass Familie Rübesam das Haus im vor einigen Jahren gekauft hat. Allerdings stellte das historische Juwel die junge Familie auch vor eine große Herausforderung: Denn mit seiner beachtlichen Größe von 380 Quadratmetern bot es anspruchsvolle Voraussetzungen, um es in ein energieeffizientes Zuhause zu verwandeln. Mit Hilfe von Dimplex und dem lokalen Heizungsbauer Stefan Schnapp allerdings ist es gelungen, der Geschichte des Hauses ein neues Kapitel hinzuzufügen: Ab sofort sorgt moderne Wärmepumpen-technologie für einen optimalen Heizungsbetrieb in diesem historischen Gebäude.

Innovative Lösungen für anspruchsvolle Herausforderungen

Nach einer raumweisen Heizlastberechnung fiel die Wahl auf die Dimplex LA TBS – eine Wärmepumpe, die speziell für den Einsatz in Gebäuden mit größeren Heizlasten konzipiert ist. Das System wurde auf eine Vorlauftemperatur von 55°C ausgelegt. Der Hinterhof erwies sich als perfekter Aufstellort, denn durch ihr innovatives Design und die strömungsoptimierte Konstruktion ist die Dimplex Wärmepumpe besonders leise im Betrieb.

Ein Jahr nach der Installation sprechen die Zahlen eine beeindruckende Sprache: Statt über 4.000 Liter Heizöl pro Jahr verbraucht Familie Rübesam zum Heizen nur noch etwa 10.000 kWh Strom. Hausbesitzer Simon Rübesam freut sich nicht nur über die signifikanten Energieeinsparungen und dadurch niedrigere Kosten. „Als Familie verbessern wir dadurch auch unseren CO 2 -Fußabdruck.“ Auch Installateur Stefan Schnapp zeigt sich beeindruckt: „Die Dimplex Wärmepumpe arbeitet wirklich höchst effizient – selbst in einem so alten Gebäude.“

Dimplex als Technologieführer

Dimplex bestätigt mit diesem Projekt erneut seine Position als Markt- und Technologieführer im Bereich der Wärmepumpen für größere Leistungsklassen. Mit Lösungen, die bis zu 500 kW kaskadierbar sind, deckt Dimplex den Bedarf für umfangreiche Heizprojekte effizient ab. Die erfolgreiche Integration einer solch leistungsfähigen, dabei aber leisen Wärmepumpe in einem historischen Gebäude in dichter Bebauung unterstreicht die Expertise und Innovationskraft von Dimplex im Bereich der nachhaltigen Heizlösungen

Dimplex – Experience Better Living

Als international führender Hersteller in den Bereichen Wärme, Kälte und Lüftung bietet Dimplex intelligente Systemlösungen, die für mehr Wohlbefinden im Alltag sorgen. Ob Elektrowärme, Wärmepumpe, Warmwasser oder Lüftung – die nachhaltigen und clever aufeinander abgestimmten Produkte von Dimplex regeln die umfassende Klimatisierung im elektrisch betriebenen Haus der Zukunft und tragen mit minimalem Energieverbrauch zu maximaler Lebensqualität bei. Am Hauptsitz im oberfränkischen Kulmbach steht Dimplex seit 50 Jahren für Wärme- und Kältekompetenz. Hier werden die energieeffizienten Systeme im unternehmenseigenen Entwicklungsbereich konzipiert und zur Marktreife gebracht. Produkte von Dimplex stehen für Ingenieurskunst, Qualität und Design „made in Germany“.

Ein Video zu dieser Referenz finden Sie hier.

Mehr erfahren: www.dimplex.de