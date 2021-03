Wie wärme ich im Neubau oder Bestand mit hocheffizienten, CO2-neutralen elektrischen Heizsystemen? Welche Gründe gibt es, dass die Wärmepumpe die führende Heiztechnologie der Zukunft wird? Welche Lösungen gibt es für gesunde Luft in Schulen, Praxen, Wohnungen und Büros? Um all diese Fragen ging es beim Auftritt der Glen Dimplex Deutschland GmbH und deren Marke Dimplex bei der Leitmesse ISH Digital, die vom 22. bis 26. März 2021 von der Messe Frankfurt als digitales Format veranstaltet wurde. Dimplex präsentierte dem Fachpublikum in mehreren virtuellen Show-Terminen die aktuelle Generation von Wärmepumpen wie M Flex, LI 16I-TUR oder LA 35TBS sowie das Lüftungssystem M Flex Air.



Ist die Wärmepumpe beim Neubau bereits beliebteste Heiztechnologie, so stehen im Bestand in deutschen Kellern immer noch viele veraltete Heizanlagen. Sie verursachen oftmals hohe Kosten, stoßen viel Kohlendioxid aus und arbeiten nicht effizient. Höchste Zeit, diese veralteten Anlagen auszutauschen und durch moderne Geräte zu ersetzen. Der Staat unterstützt energetische Sanierungen mit Zuschüssen von bis zu 50%. Zudem steigern die umweltfreundlichen Heizsysteme den Wert einer Immobilie.



Die Wärmepumpe ist eine besonders beliebte, umweltfreundliche Alternative mit dauerhaft niedrigen Betriebskosten. Komplett vorinstallierte Module wie von Dimplex machen den Austausch und Einbau einfach und sorgen für einen langfristig sicheren Betrieb, der sogar per direkter Datenleitung kontinuierlich vom Fachmann überwacht und gewartet werden kann. Außerdem arbeiten Dimplex Wärmepumpen besonders leise.



Mit modernster Technologie erreichen Wärmepumpen mühelos die Vorlauftemperaturen, die für Heizkörper im Bestand nötig sind, um eine angenehme Raumtemperatur zu erzeugen. Wenn zusätzlich neue Heizkörper mit leicht vergrößerter Oberfläche eingebaut werden, arbeitet die Wärmepumpe sogar noch effektiver. Unabhängig davon, ob die neue Wärmepumpe ihre Energie aus Luft, Wasser oder dem Erdreich bezieht: Für jede Anwendung gibt es die passende Lösung von Dimplex.



Der Strom zum Heizen mit einer Wärmepumpe wird über einen separaten Zähler abgerechnet und ist meist deutlich günstiger als normaler Haushaltsstrom. Wer zusätzlich noch eine Photovoltaikanlage auf seinem Hausdach installiert, kann diese Ausgaben nochmals deutlich reduzieren und langfristig niedrig halten. Verbraucherfreundlich ist auch die komplette Steuerung der Heizanlage, die direkt am Gerät oder - wie bei Dimplex - auch über die Smartphone App mobil von unterwegs aus erfolgen kann. Als einziges Heizsystem hat die Wärmepumpe bei allgemein steigenden Temperaturen einen weiteren entscheidenden Vorteil: Sie kann im Sommer auch kühlen.



Dimplex präsentierte zur ISH Digital außerdem mit M Flex Air ein neues Lüftungssystem, das die Raumluft permanent gegen Frischluft austauscht und besonders in Schulen, aber auch in Praxen, Büros oder im privaten Wohnbereich für eine gesunde Wohlfühl-Atmosphäre sorgen kann.