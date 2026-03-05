Dimplex zeigt auf der SHK+E Essen und auf der ifh INTHERM in Nürnberg seine nun vollständig ausgebaute Luft/Wasser‑Wärmepumpenserie. Die Produktreihe wurde gezielt um zwei neue Modelle im kleinen Leistungsbereich ergänzt und umfasst damit sechs R290-Geräte von 7 bis 60 kW. Durch die geschlossene Leistungsabdeckung bietet Dimplex ein durchgängiges System für unterschiedlichste Anwendungen – vom Einfamilienhaus über Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte bis hin zu Gebäudenetzen. Für einen besonders hohen Wärmebedarf lassen sich bis zu 14 Geräte parallel betreiben und Heizleistungen von bis zu 500 kW erzielen. Interessenten können das umfassende Portfolio der Kulmbacher Wärmepumpen-Experten vom 17. bis 20. März auf der SHK+E Essen in Halle 3 an Stand 3D17 sowie vom 14. bis 17. April auf der ifh INTHERM in Halle 4A an Stand 201 vor Ort erleben.

Die Serie gliedert sich in zwei Systemlinien mit jeweils drei bzw. vier Geräten: System E®, das speziell auf den Residential‑Bereich ausgerichtet ist, sowie System C®, das für Anwendungen im Light‑Commercial‑Segment konzipiert wurde. Diese klare Struktur schafft Planungs- und Anwendungssicherheit und ermöglicht den Einsatz der Geräte in unterschiedlichsten Gebäudetypen.

Hohe Effizienz in Sanierungsobjekten

Dank hoher Vorlauftemperaturen – je nach Gerätemodell bis zu 75 °C – eignen sich beide Systeme nicht nur für Neubauten, sondern insbesondere für die Modernisierung. Die Wärmepumpen können effizient mit bestehenden Heizkörpern betrieben werden, wodurch der Heizungstausch im Bestand ohne große Eingriffe in das Wärmeverteilsystem möglich wird. Damit erweitert Dimplex die Einsatzmöglichkeiten im Sanierungsmarkt erheblich.

Innovatives R290‑Sicherheitskonzept für maximale Betriebssicherheit

Ein Kernbestandteil der Serie ist das mehrstufige Sicherheitskonzept für den Betrieb mit R290. Es sorgt für hohe Betriebssicherheit und erlaubt dennoch eine flexible Installation – ohne zusätzlichen baulichen Aufwand oder verpflichtende jährliche Wartungen.

Auch die Regelungstechnik ist auf moderne Gebäudestandards ausgerichtet: Der Wärmepumpenmanager mit Touch‑Display sowie die Dimplex Home App erlauben eine komfortable Bedienung und umfassende Anlagenüberwachung, eine einfache Integration in Smart‑Home‑ und Energiemanagementsysteme ist jederzeit möglich. Dies unterstützt einen effizienten Betrieb und schafft flexible Voraussetzungen für die Fernwartung.

Mit der vollständig ausgebauten Serie bietet Dimplex eine leistungsstarke, sichere und digital vernetzte Wärmepumpenlösung, die gleichermaßen für Neubauten wie für anspruchsvolle Sanierungsprojekte geeignet ist – und damit zentrale Anforderungen der Energiewende adressiert.