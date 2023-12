Als Branchenkenner mit langjähriger Erfahrung im dreistufigen Vertrieb wird Peter Herbig in Zukunft die Vertriebsaktivitäten in Deutschland steuern und weiterentwickeln. Er blickt auf über 20 Jahre Branchenerfahrung im SHK-Vertrieb zurück. In seiner neuen Rolle berichtet er direkt an die Geschäftsführerin Kerstin Wolff.

"Wir freuen uns, Peter Herbig im Team willkommen zu heißen. Seine umfassende Erfahrung und Vertriebsexpertise werden dazu beitragen, unsere Position im Markt weiter zu stärken und das Wachstum von Dimplex voranzutreiben.“, so Kerstin Wolff.

„Die Dekarbonisierung des Gebäudebestandes ist eine zentrale Herausforderung unserer Zeit, bei der Dimplex auf fast 50 Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Die Branche und der Markt durchleben momentan eine herausfordernde Phase, aus welcher sich viele Chancen ergeben. Hierfür bietet Dimplex genau die richtigen Lösungen im Sanierungsmarkt“, betont Peter Herbig.