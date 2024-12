Wärmepumpen mit R290 erleben einen gewaltigen Aufschwung. Denn das natürliche Kältemittel ist dank seines niedrigen Treibhauspotenzials nicht von der F-Gase-Verordnung betroffen. Es ist somit um ein Vielfaches klimaschonender als herkömmliche Alternativen und zukunftssicher im Hinblick auf Förderprogramme.

Die kostenlose Online-Fortbildung “Wärmepumpeninstallationen mit R290 in der Praxis” in Zusammenarbeit mit unserem Partner Wir lieben Bau bietet tiefgehende Einblicke in die neuesten Entwicklungen rund um das Kältemittel R290. Vermittelt wird dabei alles Wissenswerte rund um den Einsatz von R290 in Wärmepumpen und seine Zukunftsperspektive.

Die Fortbildung beleuchtet nicht nur die politischen Treiber und Rahmenbedingungen, wie die GEG-Novelle und die Revision der F-Gase-Verordnung. Sie erläutert auch detaillierte technische Hintergründe zum Kältemittel R290 sowie die speziellen Anforderungen, die bei der Installation von Wärmepumpen mit diesem Kältemittel berücksichtigt werden müssen. Dabei werden die allgemeinen Sicherheitsaspekte und Aufstellbedingungen behandelt, um sicherzustellen, dass alle Richtlinien und Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Praktische Beispiele für den Einsatz von R290 in Wärmepumpen runden das Webinar ab. Dazu gehören Lösungen für Bestandsgebäude, wie der Austausch einer Gasheizung gegen eine moderne Wärmepumpe. Ebenso wird die Einbindung einer bestehenden Ölheizung in ein Wärmepumpen-Hybridsystem thematisiert, um die Vorteile einer bivalenten Heizungsanlage zu nutzen. Vorgestellt werden aber auch große Projekte, wie ein z.B. ein bestehendes Wärmenetz durch den Einsatz von Luft/Wasser-Wärmepumpen modernisiert werden kann.

