Online-Veranstaltungen am 03./04./07. März 2025

Wärmepumpen mit R290 erleben einen gewaltigen Aufschwung. Denn das natürliche Kältemittel ist dank seines niedrigen Treibhauspotenzials nicht von der F-Gase-Verordnung betroffen. Es ist somit um ein Vielfaches klimaschonender als herkömmliche Alternativen und zukunftssicher im Hinblick auf Förderprogramme.

Mit dem neuen System C® hat Dimplex eine Luft/Wasser-Wärmepumpenreihe mit R290 entwickelt, die speziell auf den Einsatz in größeren Wohnungsbau- oder gewerblichen Projekten zugeschnitten ist. Mit einer Heizleistung von 20 bis 560 kW (Kaskadierung bis 14 Stück) können die neuen System C®-Wärmepumpen sowohl in größeren Neubau- als auch Sanierungsprojekten optimal eingesetzt werden.

Im Rahmen einer virtuellen Preview gewährt Dimplex online einen ersten Blick ins Gerät und stellt alle technischen Details und die besonderen Features der neuen Wärmepumpenreihe System C® vor. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer umfangreiche Informationen zu Installation, Aufstellbedingungen und dem patentierten, mehrstufigen Sicherheitskonzept. Eine Fragerunde mit unseren Dimplex-Experten rundet die Online-Veranstaltung ab.

Das kostenlose Webinar richtet sich vor allem an Planer, Architekten, Anlagenbauer, Installateure und alle Interessierte.

