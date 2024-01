Im Mittelpunkt des Messeauftritts des Herstellers steht System E, ein Wärmepumpensystem, das speziell für den Einsatz in Bestandsgebäuden entwickelt wurde, um den Austausch einer alten Heizung gegen ein neues, regeneratives Heizsystem mit minimalem Aufwand zu ermöglichen. Dazu tragen auch höchste Effizienzwerte mit einer Bewertung von A+++, auch im Betrieb mit Vorlauftemperaturen von 55°C und mit Heizkörpern bei – dank des umweltfreundlichen Kältemittels R290.

Schnelle und einfache Integration in jedes Bestandssystem

Dimplex präsentiert den schnellen und einfachen Austausch einer fossilen Heizung durch System E Comfort. Nach der Aufstellung der Außeneinheit und des Hydrotowers, sind nur wenige Installationsschritte notwendig. Neben der elektrischen und hydraulischen Verbindung der Innen- und Außeneinheit müssen lediglich jeweils Vor- und Rücklauf für die Einbindung in das Heizsystem sowie für die Bereitstellung von Warmwasser angeschlossen werden. Die Inneneinheit ist bereits ab Werk elektrisch vorverdrahtet. Nach Befüllen der Anlage, kann diese in wenigen Schritten, dank des intelligenten Inbetriebnahme-Assistenten „Easy On“ in Betrieb genommen werden.

Eine PV-Anlage kann ebenso einfach in die smarte Wärmepumpe integriert werden. Sollen Vorlauftemperaturen reduziert und zugleich eine Kühlfunktion ermöglicht werden, bietet Dimplex die passenden Wärmepumpenheizkörper an.

Sind mehrere Heizkreise oder ein bestehender Wärmeerzeuger vorhanden? Die Multifunktionalität des Hydrotowers erlaubt den einfachen Anschluss eines Verteilerbalkens für die schnelle Integration mehrerer Heizkreise sowie eine problemlose Integration eines zweiten Wärmeerzeugers.

Komplettiert wird der preisgekrönte „Alleskönner“ durch eine Vielzahl an Zubehör, wie Wanddurchführung oder Bodenkonsole.

Neuheiten im Bereich Warmwasser und Lüftung.

Daneben präsentiert Dimplex eine neue wandhängende 100 l Warmwasser-Wärmepumpe mit R290 und eine neue Durchlauferhitzer-Serie. Komplettiert werden die Neuheiten von einer neuen Reihe an zentralen Wohnungslüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung.