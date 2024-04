Die solarfähigen Durchlauferhitzer DEE 1521 und DEE 2127 von Dimplex überzeugen nicht nur durch ihr zeitloses Design und ihre intuitive Bedienung, sondern auch durch ihre inneren Werte. Der Einbau ist dank umfangreicher Vorbohrungen und flexibler Montagemöglichkeiten denkbar einfach. Obendrein lassen sich die Geräte ideal mit einer Solaranlage oder Wärmepumpe kombinieren – für eine besonders klimafreundliche und effiziente Nutzung. Die einstellbare maximale Auslauftemperatur garantiert höchste Sicherheit, etwa beim Einsatz in sensiblen Bereichen wie Kindergärten oder Seniorenheimen.

Ein großes Plus offenbart der neue elektronisch geregelte Durchlauferhitzer von Dimplex, der in zwei Leistungsklassen (15-21 kW und 21-27 kW) erhältlich ist, bereits bei der Installation: Der Hydraulikblock lässt sich komplett abnehmen, so dass das Gerät äußerst komfortabel montiert und gewartet werden kann. Da die Montagemaße mit den Vorgängerbaureihen kompatibel und die Vorbohrungen an alle gängigen Modelle angepasst sind, ist ein Austausch ganz einfach möglich – ohne zusätzliche Löcher bohren zu müssen. Die Netzzuleitung kann von oben, von unten oder von der Seite eingeführt werden.

Ausgestattet mit Blankdraht-Heizelementen lässt sich die Nennleistung in drei Stufen umklemmen, und zwar – je nach Modell – 15/18/21 kW bzw. 21/24/27 kW. Das sorgt für mehr Flexibilität bei der Installation, die sowohl Vorwand, hinter der Wand als auch in Schränken erfolgen kann. Mittels Drehregler mit selbsterklärenden Symbolen kann man schnell und einfach verschiedene Temperaturen von 20 bis 60 °C auswählen (z.B. zum Händewaschen, Duschen etc.).

Einstellbare maximale Auslauftemperatur schützt vor Verbrühungen

Die maximale Auslauftemperatur lässt sich entsprechend der Nutzung in verschiedenen Stufen einstellen. Weil eine Verbrühungsgefahr dadurch ausgeschlossen und maximale Sicherheit gewährleistet werden kann, kommt der DEE 1521 bzw. 2127 für vielfältige Anwendungsbereiche (z.B. auch für schutzbedürftige Personen) in Frage.

Nutzt man vorgewärmtes Trinkwasser für elektronische Durchlauferhitzer, lässt sich bei der Warmwasserbereitung viel Geld sparen. Die solarfähigen Modelle DEE 1521 und DEE 2127 können ganz einfach mit einer Warmwasser-Solaranlage kombiniert werden. Auch die Nutzung in Verbindung mit einer Wärmepumpe ist äußerst effizient: Der Warmwasserspeicher muss nicht konstant auf einem hohen Temperatur-Niveau gehalten werden, um die Trinkwasserhygiene zu erhalten. Die Warmwassertemperatur kann niedriger eingestellt werden und der Durchlauferhitzer liefert die Nacherwärmung auf die gewünschte Wassertemperatur (z.B. 55 °C) direkt an der Zapfstelle.

Dimplex – Experience Better Living

Als international führender Hersteller in den Bereichen Wärme, Kälte und Lüftung bietet Dimplex intelligente Systemlösungen, die für mehr Wohlbefinden im Alltag sorgen. Ob Elektrowärme, Wärmepumpe, Warmwasser oder Lüftung – die nachhaltigen und clever aufeinander abgestimmten Produkte von Dimplex regeln die umfassende Klimatisierung im elektrisch betriebenen Haus der Zukunft und tragen mit minimalem Energieverbrauch zu maximaler Lebensqualität bei. Am Hauptsitz im oberfränkischen Kulmbach steht Dimplex seit 50 Jahren für Wärme- und Kältekompetenz. Hier werden die energieeffizienten Systeme im unternehmenseigenen Entwicklungsbereich konzipiert und zur Marktreife gebracht. Produkte von Dimplex stehen für Ingenieurskunst, Qualität und Design „made in Germany“. Davon zeugt auch die innovative Wärmepumpe System E, die mit dem German Innovation Award 2023 und dem German Design Award 2024 ausgezeichnet wurde und aktuell für den Green Product Award 2024 nominiert ist.

Mehr erfahren: www.dimplex.de