Mit der Umgebungsluft das Wasser erwärmen – diese nachhaltige und sparsame Technik nutzt die wandhängende Warmwasser-Wärmepumpe DHW 100PW von Dimplex, die mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben wird. Durch ihre kompakte Bauweise ist sie bestens geeignet für Wohnungen und Apartments. Ihr großer Vorteil: Sie verbraucht bis zu vier Mal weniger Energie als ein herkömmlicher elektrischer Warmwasserbereiter – Effizienz, die sich bei der Stromrechnung deutlich auszahlt!

Mit 100 Litern Speicherkapazität kann die DHW 100PW zum Beispiel bei der Sanierung einen elektrischen Warmwasserspeicher ersetzen oder im Neubau als dezentrale Lösung zur Warmwasserbereitung vorgesehen werden. Durch ihre kompakten Abmessungen von 52x129x52 cm und die wandhängende Bauweise hat sie einen äußerst geringen Platzbedarf, so dass sie im Badezimmer oder Abstellraum leicht unterzubringen ist. Sie lässt sich besonders einfach installieren und somit auch ideal in Bestandsgebäuden einsetzen.

Wärmepumpe + Zusatzheizstab = Warmwasser bis 65 °C

Aufgestellt im frostfreien Innenbereich kann sie für die Warmwasserbereitung sowohl Außen- als auch Raumluft nutzen. Innerhalb von Gebäuden ist eine Luftansaugung auch ohne Luftkanäle möglich. Optional lässt sich allerdings auch ein Rohrkanal anschließen, um die Abluft bzw. Abwärme aus angrenzenden Räumen oder von draußen zu nutzen.

Die Warmwasser-Wärmepumpe DHW 100PW wird intuitiv über einen Drehregler und Einstelltasten bedient. Man kann dabei mehrere Betriebsarten auswählen, z.B. Turbo-Funktion, PV-Funktion, verschiedene Zeitprogramme etc. Der reine Wärmepumpenbetrieb funktioniert bis zu einer Außentemperatur von -7 ° und erzielt eine maximale Warmwassertemperatur von 55 °C. Nutzt man obendrein den eingebauten Zusatzheizstab, lässt sich das Wasser auf bis zu 65 °C erwärmen.

Besonders umweltfreundlich durch natürliches Kältemittel R290

Komplett unabhängig, nachhaltig und quasi umsonst erfolgt die Warmwasserbereitung auf diese Weise mit selbsterzeugtem Strom. Die eigene Photovoltaik-Anlage kann dabei sowohl für den Betrieb der Wärmepumpe als auch für den Heizstab genutzt werden. Als intelligente Warmwasser-Lösung für Wohnungen und Apartments verwendet die DHW 100PW dabei das natürliche Kältemittel R290 und überzeugt somit nicht nur durch ihre hohe Effizienz, sondern auch durch einen rundum umweltfreundlichen Betrieb.

Dimplex – Experience Better Living

Als international führender Hersteller in den Bereichen Wärme, Kälte und Lüftung bietet Dimplex intelligente Systemlösungen, die für mehr Wohlbefinden im Alltag sorgen. Ob Elektrowärme, Wärmepumpe, Warmwasser oder Lüftung – die nachhaltigen und clever aufeinander abgestimmten Produkte von Dimplex regeln die umfassende Klimatisierung im elektrisch betriebenen Haus der Zukunft und tragen mit minimalem Energieverbrauch zu maximaler Lebensqualität bei. Am Hauptsitz im oberfränkischen Kulmbach steht Dimplex seit 50 Jahren für Wärme- und Kältekompetenz. Hier werden die energieeffizienten Systeme im unternehmenseigenen Entwicklungsbereich konzipiert und zur Marktreife gebracht. Produkte von Dimplex stehen für Ingenieurskunst, Qualität und Design „made in Germany“. Davon zeugt auch die innovative Wärmepumpe System E, die mit dem German Innovation Award 2023 und dem German Design Award 2024 ausgezeichnet wurde und aktuell für den Green Product Award 2024 nominiert ist.

Mehr erfahren: www.dimplex.de