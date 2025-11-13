Neuheit auf der Heat Expo: Dimplex präsentiert erstmals seine smarte Energiezentrale X-Hub. Die kompakte Lösung für Heizung und Warmwasser ist perfekt geeignet für die serielle Sanierung von Mehrfamilienhäusern. Bildnachweis: Dimplex
13.11.2025  Pressemeldung

Dimplex auf der HEAT EXPO: Lösungen für die Wärmeversorgung der Zukunft

Auf der diesjährigen Heat Expo vom 25. bis 27. November in Dortmund zeigt Dimplex praxisnahe Ansätze für die Umsetzung komplexer Wärmeprojekte. Im Mittelpunkt stehen modulare Wärmepumpen-Systemlösungen – von individuell geplanten Hydraulik- und Regelungskonzepten bis hin zu steckerfertigen Containern mit integrierten Hydraulikstationen.

Mit seiner neuen Wärmepumpenreihe System C mit Heizleistungen von 20 bis 500 kW deckt Dimplex ein breites Spektrum ab: Wärmenetze, gewerbliche Anwendungen, industrielle Wärmerückgewinnung sowie die Beheizung großer Wohnanlagen – sowohl im Neubau als auch im Bestand. Grundlage ist die langjährige Erfahrung im Einsatz natürlicher Kältemittel und effizienter Heiztechnologien.

Premiere auf der Messe: X-Hub – die kompakte Energiezentrale

Erstmals wird der X-Hub vorgestellt – eine vorinstallierte, platzsparende Energiezentrale für Heizung und Warmwasser in Mehrfamilienhäusern. Der X-Hub eignet sich besonders für serielle Sanierungsprojekte, Nahwärmenetze und Quartierslösungen und bietet eine flexible Alternative für die Heizungsmodernisierung im Mehrfamilienhaus.

„Mit dem X-Hub erhalten Planerinnen und Planer eine durchdachte Lösung, die sich unkompliziert in bestehende Konzepte integrieren lässt – besonders dort, wo Zeit, Platz und Effizienz entscheidend sind“, betont Andreas Rösing, Leiter Planerberatung bei Dimplex. Er und seine Kollegin, Dimplex-Planerberaterin Rana Raofi, sind während der gesamten Messe persönlich am Stand E02 in Halle 04 vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung.

