Dimplex auf der HEAT EXPO: Lösungen für die Wärmeversorgung der Zukunft
Mit seiner neuen Wärmepumpenreihe System C mit Heizleistungen von 20 bis 500 kW deckt Dimplex ein breites Spektrum ab: Wärmenetze, gewerbliche Anwendungen, industrielle Wärmerückgewinnung sowie die Beheizung großer Wohnanlagen – sowohl im Neubau als auch im Bestand. Grundlage ist die langjährige Erfahrung im Einsatz natürlicher Kältemittel und effizienter Heiztechnologien.
Premiere auf der Messe: X-Hub – die kompakte Energiezentrale
Erstmals wird der X-Hub vorgestellt – eine vorinstallierte, platzsparende Energiezentrale für Heizung und Warmwasser in Mehrfamilienhäusern. Der X-Hub eignet sich besonders für serielle Sanierungsprojekte, Nahwärmenetze und Quartierslösungen und bietet eine flexible Alternative für die Heizungsmodernisierung im Mehrfamilienhaus.
„Mit dem X-Hub erhalten Planerinnen und Planer eine durchdachte Lösung, die sich unkompliziert in bestehende Konzepte integrieren lässt – besonders dort, wo Zeit, Platz und Effizienz entscheidend sind“, betont Andreas Rösing, Leiter Planerberatung bei Dimplex. Er und seine Kollegin, Dimplex-Planerberaterin Rana Raofi, sind während der gesamten Messe persönlich am Stand E02 in Halle 04 vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung.