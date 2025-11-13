Neuheit auf der Heat Expo: Dimplex präsentiert erstmals seine smarte Energiezentrale X-Hub. Die kompakte Lösung für Heizung und Warmwasser ist perfekt geeignet für die serielle Sanierung von Mehrfamilienhäusern. Bildnachweis: Dimplex

Auf der diesjährigen Heat Expo vom 25. bis 27. November in Dortmund zeigt Dimplex praxisnahe Ansätze für die Umsetzung komplexer Wärmeprojekte. Im Mittelpunkt stehen modulare Wärmepumpen-Systemlösungen – von individuell geplanten Hydraulik- und Regelungskonzepten bis hin zu steckerfertigen Containern mit integrierten Hydraulikstationen.

Mit seiner neuen Wärmepumpenreihe System C mit Heizleistungen von 20 bis 500 kW deckt Dimplex ein breites Spektrum ab: Wärmenetze, gewerbliche Anwendungen, industrielle Wärmerückgewinnung sowie die Beheizung großer Wohnanlagen – sowohl im Neubau als auch im Bestand. Grundlage ist die langjährige Erfahrung im Einsatz natürlicher Kältemittel und effizienter Heiztechnologien.

Premiere auf der Messe: X-Hub – die kompakte Energiezentrale

Erstmals wird der X-Hub vorgestellt – eine vorinstallierte, platzsparende Energiezentrale für Heizung und Warmwasser in Mehrfamilienhäusern. Der X-Hub eignet sich besonders für serielle Sanierungsprojekte, Nahwärmenetze und Quartierslösungen und bietet eine flexible Alternative für die Heizungsmodernisierung im Mehrfamilienhaus.

„Mit dem X-Hub erhalten Planerinnen und Planer eine durchdachte Lösung, die sich unkompliziert in bestehende Konzepte integrieren lässt – besonders dort, wo Zeit, Platz und Effizienz entscheidend sind“, betont Andreas Rösing, Leiter Planerberatung bei Dimplex. Er und seine Kollegin, Dimplex-Planerberaterin Rana Raofi, sind während der gesamten Messe persönlich am Stand E02 in Halle 04 vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung.