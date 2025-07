Die Dreieicher Verbundgruppe interdomus Haustechnik erweitert ihr Dienstleister-Portfolio um einen starken Digitalisierungspartner: CENDAS. Das Unternehmen mit Sitz in Bochum entwickelt praxisnahe Softwarelösungen für das Handwerk – von Handwerkern für Handwerker. Ziel ist es, Bauprojekte in allen Phasen digital zu unterstützen: von der Vorbereitung über die Abwicklung bis zur Steuerung – einfach, effizient und an den Bedürfnissen echter Baustellen orientiert.

CENDAS bietet eine zentrale, leicht bedienbare Plattform zur digitalen Planung, Organisation und Dokumentation von Bauprojekten. Die Software bringt Struktur und Transparenz in komplexe Abläufe – von der Baustellendokumentation über die lückenlose Erfassung der Produkthistorie bis hin zur nachhaltigen Verfügbarkeit aller relevanten Bauteilinformationen. Ob im klassischen SHK-Handwerksbetrieb oder bei Großprojekten der technischen Gebäudeausrüstung – CENDAS macht Informationen auffindbar, Prozesse nachvollziehbar und Projekte effizienter. Die Lösungen sind bereits in über 100 erfolgreichen Projekten im Einsatz.

„Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein – sie muss unseren Mitgliedsbetrieben ganz konkret helfen, den Alltag auf der Baustelle besser zu meistern. Mit CENDAS haben wir einen Partner gefunden, der genau das verstanden hat: echte Lösungen für echte Herausforderungen. Darum passt das perfekt zu uns“, sagt interdomus Haustechnik Geschäftsführer Stefan Ehrhard.

CENDAS steht für Innovation mit Bodenhaftung. Das Unternehmen beschäftigt 41 Mitarbeitende mit Hands-on-Mentalität“. Der Fokus liegt auf intuitiver, leistungsstarker Software, die sich nahtlos in die Praxis integrieren lässt. Die Zielgruppe reicht vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum spezialisierten TGA-Dienstleister – mit Anwendungen, die sowohl im gewerblichen Hochbau als auch im Wohnungsbau zum Einsatz kommen.

Mit der neuen Partnerschaft bietet interdomus Haustechnik seinen Mitgliedern einen wertvollen Zugang zu digitalen Werkzeugen, die den Arbeitsalltag erleichtern und zukunftssicher machen – für ein starkes, modernes Handwerk.