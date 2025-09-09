Mit dem neuen Online-Duschplaner bietet der ostwestfälische Hersteller Bette ein digitales Werkzeug, das die Auswahl und Planung von Duschflächen deutlich vereinfacht. Das Tool richtet sich gezielt an Fachplaner, Architekten und Installateure und führt in wenigen Schritten zur passenden Lösung, abgestimmt auf bauliche Gegebenheiten und technische Anforderungen.

Planung nach Norm – mit wenigen Klicks

Der Duschplaner berücksichtigt zentrale Aspekte der Badplanung: Neben der Auswahl von Form, Größe und Einbauhöhe (bodengleich oder erhöht) schlägt das Tool auch passende Ablaufgarnituren und Montagesysteme vor. Dabei werden aktuelle Normen wie die DIN 18534 zur Abdichtung sowie Anforderungen an den Schallschutz automatisch einbezogen.

Technische Daten direkt verfügbar

Nach Abschluss der Konfiguration stehen sämtliche Planungsunterlagen zum Download bereit, darunter technische Zeichnungen, BIM-Daten und Ausschreibungstexte. Das spart Zeit in der Projektvorbereitung und sorgt für eine reibungslose Kommunikation zwischen den Gewerken.

Alle vorgeschlagenen Duschflächen bestehen aus glasiertem Titanstahl, einem Material, das sich durch hohe Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit auszeichnet. Die porenfreie Oberfläche ist hygienisch, UV-beständig und unempfindlich gegenüber Kratzern. Eigenschaften, die insbesondere im Objektbau von Vorteil sind.

Der Duschplaner von Bette bietet eine praxisnahe Unterstützung für die Planung moderner Duschbereiche. Er verbindet technische Präzision mit digitaler Nutzerfreundlichkeit und liefert damit eine Lösung, die sowohl im Entwurfsprozess als auch auf der Baustelle überzeugt.

Zum Tool: www.my-bette.com/service/duschplaner