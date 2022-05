Digitaler AR-Durchblick für die sichere Planung mit dem CONEL PLUS Schachtregister

Reales Live-Erlebnis schon im Rohbau mit dem CONEL PLUS Schachtregister. Die 3D-Raumansicht im Produktbereich auf der Webseite schafft ganz neue Möglichkeiten bei Planung und Präsentation von Bauprojekten. Schon in der Vergangenheit erleichterte CONEL mit 3D-Daten im dfx-Format für das CAD-Programm die Visualisierung – mit der Raumansicht geht der Hersteller nun den nächsten Schritt. Keine Zauberei, sondern ein zukunftsweisender Service.

CONEL liefert das Schachtregister in allen benötigten Varianten: Von Kalt- und Warmwasser (Trinkwasser) bis zur kompletten Ver- und Entsorgung inklusive Lüftung. Eine umfangreiche und auf die praktischen Anforderungen ausgerichtete Auswahl an Zubehör rundet das Programm ab.

Je nach Bedarf können weitere Bauformen ganz individuell auf die Bedürfnisse des Investors zugeschnitten werden. Die Raumansicht sorgt frühzeitig für Durchblick und eine sichere Projekt-planung. So einfach funktioniert es: Mit Tablet oder Smartphone auf conel.de in den Produktbereich CONEL PLUS klicken, dort ein Produkt auswählen, einen geeigneten Platz im Raum suchen und dann über den Button „Im Raum platzieren“ in die virtuelle Welt eintauchen.

Beim CONEL Installationsregister kommen alle Komponenten aus einer Hand und sind optimal aufeinander abgestimmt. Ein wichtiges Fundament, damit Schallschutz, Trinkwasserhygiene. Energieeffizienz und nicht zuletzt der Brandschutz optimal gewährleistet sind. CONEL bietet den Blick über den Tellerrand hinaus, Brandschutzzertifikate lassen sich beispielsweise direkt an der 3D-Produktdarstellung aufrufen und runterladen. „Mit unseren 3D-Daten und der Raumansicht

liefern wir Planern, Architekten, Bauträgern, der Wohnungswirtschaft und nicht zuletzt dem Fach-handwerk ein digitales und zeitsparendes Rundum-Service-Paket. Sämtliche Artikelinformationen lassen sich bequem über eine Schnittstelle in die eigene Software übertragen und für das Leistungsverzeichnis nutzen“, sagt CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz.

Kompletter Überblick, faszinierender Einblick und am Ende voller Durchblick: Mit seinem industriell vorgefertigten Schachtregister und seinen digitalen Werkzeugen auf der Webseite sorgt CONEL für die ersehnte Entlastung auf der Baustelle.

Über den folgenden Link lassen sich die neuen Möglichkeiten an einem Beispiel testen: www.conel.de/produkte/plus/schachtregister-kwzhzvr-plus