Taconova präsentiert spannende Neuheiten auf der digitalen ISH 2021. Schwerpunkte liegen in diesem Jahr auf den hocheffizienten Taconova-Umwälzpumpen und intelligenten Frischwarmwasserstationen. Bild: Taconova

Architekten und Planer, Fachhandwerker und Entscheider aus Industrie und Großhandel nutzen die internationale Frankfurter Fachmesse ISH, um sich über Produktneuheiten zu informieren und einzelne Produkt-Features unter die Lupe zu nehmen. Auch, wenn dies in 2021 nicht in der gewohnten Form möglich ist, lohnt es sich, das Sortiment von Taconova vom 22. bis 26. März genau in Augenschein zu nehmen. Im Rahmen des Messeauftritt des Herstellers können sich Besucher über die aktuellen Weiterentwicklungen und Neuheiten aus den Kompetenzfeldern hydraulischer Abgleich, Armaturentechnik, Pumpentechnik, Flächenheizungen und Systemtechnik informieren und austauschen.

Moderne und zugleich einfache Lösungen für ressourcenschonende Wassererwärmung und -verteilung: Seit 60 Jahren steht Taconova für hohe Produkt- und Servicequalität, ständige Vereinfachungen und Neuentwicklungen in der Gebäudetechnik. Schwerpunkte auf der ISH liegen in diesem Jahr auf den hocheffizienten Taconova-Umwälzpumpen und intelligenten Frischwarmwasserstationen. So präsentiert das Unternehmen im Bereich Pumpentechnik ein neues, sehr kompaktes Modell sowie neue smarte Funktionen und spannende Features, die das bestehende Sortiment zukunftsorientiert ergänzen. Auch im Bereich der Frischwarmwasserstationen gibt es Neuerungen für mehr Komfort und Sicherheit. Hier hat der Hersteller das bewährte Sortiment überarbeitet und größtenteils mit eigenen Pumpen ausgestattet. Eine neue Software-Version erleichtert die Inbetriebnahme und den Betrieb der Stationen für den Installateur und Betreiber der Anlage. Und auch optisch hat Taconova seine Stationen optimiert: Ein neues, stylisches Gehäuse setzt mit durchdachten Details visuelle und funktionale Highlights.

Kunden und Interessenten sind herzlich eingeladen, die Neuheiten auf der digitalen Messe zu entdecken – das Taconova-Team freut sich auf viele gute Gespräche. Unter www.taconova.com/de/ish/ können bereits jetzt schon Gesprächstermine vereinbart werden.