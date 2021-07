Pressemeldung

Am 16. September startet das erste Startup-Training der VdZ für Unternehmen der Gebäudetechnikbranche. Im Vorfeld des Trainings können sich interessierte Mitarbeiter aus mittelständischen Unternehmen über Inhalte, Ablauf und Kosten bei einer digitalen Informationsveranstaltung informieren. Die halbstündige Informationsveranstaltung findet am 21. Juli um 10.00 Uhr.

Das Startup-Training

Ziel des Startup-Trainings ist die Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit Startups. Das Training erstreckt sich über den Zeitraum vom 16.09.2021 bis 02.11.2021. In sechs spannenden, interaktiven Sessions wird den Teilnehmern das notwendige Wissen vermittelt, um Innovationsprozesse und Kooperationen mit jungen Gründern erfolgreich voranzutreiben. Durchgeführt wird das Startup-Training mit EIT InnoEnergy, European Institute of Innovation and Technology.

Anmeldung zur Informationsveranstaltung