Die digitale Geberit Preview dauert 60 Minuten und bietet einen umfassenden Einblick in die Neuheiten 2023 – kompakt, konzentriert und hochinformativ. Foto: Geberit

Im Rahmen einer digitalen Preview präsentiert Geberit bereits direkt zu Jahresbeginn im Januar 2023 die Neuheiten des Jahres. Die Veranstaltung richtet sich an Baubeteiligte, die in einem 60-minütigen Stream kompakt, praxisnah und digital die Geberit Neuheiten bereits vor der ISH und anderen Frühjahrsmessen kennenlernen und sich damit ihren Wissensvorsprung sichern wollen. Die digitalen Events finden vom 17. bis 19. Januar 2023 statt.

Im Jahr 2023 bringt Geberit zahlreiche Neuheiten auf den Markt und stellt diese im Rahmen der Preview-Veranstaltungen vor. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dabei praxisrelevante Informationen für ihr Tagesgeschäft. Die Teilnahme ist denkbar unkompliziert, Geberit bringt die Neuheiten per Stream direkt auf den Computer – kompakt, konzentriert und hochinformativ. Durch die Präsentation führt das Duo Dirk Engelhardt, Regionalverkaufsleiter bei Geberit, und Moderatorin Gesine Herzberger.

Kompaktes Wissen in nur 60 Minuten

Die Geberit Neuheiten Preview wird aus dem Geberit On Air Studio online übertragen. Am 17., 18. oder 19. Januar 2023, jeweils von 10 bis 11 Uhr, können sich Baubeteiligte nach vorheriger Anmeldung unkompliziert zuschalten. Während des Streams geben Geberit Expertinnen und Experten im LiveChat kompetente Antworten auf Fragen der Teilnehmer.



Überblick über die Neuheiten 2023

Geberit präsentiert bei der Preview unter anderem das neue Acanto WC mit überragender Spülleistung, den Option Lichtspiegel in neuen Formen und Farben, die Badserie Geberit ONE sowie die neue Duschrinne CleanLine50 mit innovativem Profil.

Darüber hinaus erläutert der Sanitärexperte in den Previews, wie Monteure dank dem innovativen Versorgungssystem Geberit FlowFit effizient und wirtschaftlich installieren können. Für einen sicheren Trinkwasseraustausch präsentieren die Expertinnen und Experten Hygienespülungen für unterschiedliche Anforderungen. Im Bereich der Vernetzung erhalten die Teilnehmer Einblick in intelligente Lösungen für das Management von Sanitäranlagen. Zudem dürfen sie sich auf weitere Neuheiten und Highlights aus der Welt der Geberit Systemtechnik freuen.

Interessierte können sich unter www.geberit.de/preview direkt online für ihren Wunschtermin anmelden.