Pressemeldung

Seit mehr als einem Jahr profitieren die Kunden der GC-Gruppe nun von der DigitalBox. Die Schlüsselbegriffe für den Weg des Fachhandwerks in eine erfolgreiche Zukunft lauten BadBox, HeizungsBox, WebBox und UnternehmerBox. Innerhalb dieser Boxen befinden sich verschiedene Tools, die für effizientere Abläufe und effizienteres Arbeiten im Betrieb sorgen. Was möglich ist mit der vielseitigen DigitalBox: Im Rahmen einer exklusiven Online-Veranstaltungsreihe stellen Experten ausgewählte Werkzeuge vor. Nach dem erfolgreichen Start der Serie Ende 2021 und großer Nachfrage stehen nun die Termine für die ersten beiden Monate dieses Jahres fest. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe bietet wir dem Fachhandwerk eine strukturierte und umfassende Orientierung auf dem Weg in die digitale Welt. Dabei stellen wir unterschiedliche Module der DigitalBox vor und berichten von Best-Practice-Beispielen. Interessierte Fachhandwerker können sich im Vorfeld bequem die Themen aussuchen, die ihrem Unternehmen echte Mehrwerte bieten. Im Anschluss übernehmen unsere DigitalCoaches auf Wunsch die gezielte individuelle Beratung“, sagt Stefan Läufer, Leiter Digitalisierung der GC-Gruppe.

Das sind die Themen und Termine:

Badverkauf 4.0. Digital die richtigen Kunden finden und begeistern (11.01.2022, 17 bis 18 Uhr)

Online Plus. Rund um die Uhr einfach informieren und bestellen (25.01.2022, 13 bis 14 Uhr)

Angebotsautomatisierung. Die richtigen Kunden schnell mit einem Angebot versorgen (08.02.2022, 13 bis 14 Uhr)

E-Business & Schnittstellen. Perfekt vernetzt erfolgreich arbeiten. (22.02.2022, 13 bis 14 Uhr)

Anmeldung per E-Mail über tanja.springer @ agentur-id.de

Weiterführende Informationen finden Sie hier.