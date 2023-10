Die Digitalisierung im Bauwesen schreitet voran und steht vor großen Herausforderungen. Der zunehmende Einsatz von Bausoftware wirkt sich auch positiv auf die digitalBAU 2024 aus. Die Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche findet von 20. bis 22. Februar bereits zum dritten Mal in Köln statt. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Konnektivität, Digitale Baustelle und Urbanisierung.

Rund fünf Monate vor Start der Veranstaltung blickt Projektleiter Otto Nowack optimistisch auf die digitalBAU 2024: „Die Resonanz von Seiten der Aussteller ist sehr positiv. Nach der BAU im vergangenen Frühjahr und der digitalBAU conference & networking im Sommer freut sich die Branche nun spürbar auf einen weiteren Austausch im kommenden Februar in Köln.“

Key Player sind vertreten

Zu den Ausstellern zählen auch zahlreiche führende Branchenunternehmen. Unter anderem werden Bechmann, Hexagon, Hottgenroth sowie die NEMETSCHEK Group ihre Lösungen und Produkte in Köln präsentieren. „Die Teilnahe dieser Key Player zeigt, dass die digitalBAU den Nerv der Zeit trifft und sich als wichtiger Treffpunkt etabliert hat“, fasst Otto Nowack zusammen.

Leitthemen: Konnektivität, Digitale Baustelle und Urbanisierung.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stehen drei Leitthemen. Unter dem Stichwort Konnektivität zeigt die digitalBAU Neuheiten und Trends aus den Bereichen BIM, Virtual/Augmented Reality, Planungssoftware und Smart Building.

Digitale Baustelle legt den Fokus auf Big Data, Internet of Things, Blockchain und Digitaler Zwilling. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit nimmt das Zirkuläre Bauen eine immer größere Rolle ein. Besucher haben die Möglichkeit, sich zu Themen wie Modulares Bauen, Materialdatenbanken oder Bauen mit gebrauchten Bauteilen zu informieren. Die Zukunft der Stadt heißt Smart City. Dort liegt der Schwerpunkt auf Stadtplanung/-entwicklung, vernetzte Gebäude, Green City sowie Sanierung mit digitaler Technologie.

Rahmenprogramm: Foren, digitalLAB, Innovation Parcours, Verleihung Deutscher Baupreis

Ergänzend zum Ausstellungsbereich umfasst die digitalBAU 2024 erneut ein umfassendes Rahmenprogramm. In diversen Foren und interaktiven Modulen (Forum Halle 1, Session Area, Exhibitor Stage, Forum Heinze, digitalLAB) erhalten Teilnehmer unter anderem Einblicke in die Themengebiete Rationalisierung, Digitalisierung im Handwerk und Digitale Software für Zirkuläres Bauen. Darüber hinaus bietet der Innovation Parcours digitale Technologien zum Sehen, Anfassen und Ausprobieren. In Zusammenarbeit mit dem Mittelstand-Digital Zentrum Handwerk zeigt die digitalBAU an verschiedenen Stationen mögliche neue Lösungen für den Alltag im Bauwesen. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählt die Verleihung des Deutschen Baupreises am ersten Messetag. Gemeinsam mit dem Bauverlag zeichnet die digitalBAU innovative Unternehmen der Bauwirtschaft aus.