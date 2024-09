BEG! Jetzt starten statt Warten am 12.09.2024 - Fachwissen in einem innovativen Format Digital Knowledge Days - Online-Event

UNSER WISSEN ALS ONLINE-EVENT

Mit den Digital Knowledge Days haben wir eine Online-Veranstaltung im Stil einer Fernsehsendung geschaffen, mit der wir Ihnen regelmäßig Innovationen und Trends aus der Klima-, Kälte- und Heiztechnik präsentieren.

Wir haben gelernt, dass digitale Veranstaltungen kein dauerhafter Ersatz, aber eine sehr gute Ergänzung zu Präsenzterminen sein können. Mit den Digital Knowledge Days bündeln wir diese Erfahrungen in ein innovatives Format mit Informations- und Eventcharakter. Die Digital Knowledge Days sind eine fortlaufende, digitale Erweiterung unserer Präsenzveranstaltungen.

Die moderierte Expertenrunde senden wir direkt aus unserer Unternehmenszentrale in Ratingen – mit Produkt- und Branchenthemen sowie Meinungen und O-Tönen. Abgerundet werden die Digital Knowledge Days mit einer spannenden Keynote.

Nächster Termin am 12.09.2024: BEG! Jetzt starten statt Warten

Wie kann ich meine Investitionskosten in moderne, nachhaltige Heiztechnik für Nichtwohngebäude reduzieren!

In unseren Digital Knowledge Days am 12.09.2024 nehmen wir das Thema der BEG-Förderung für Nichtwohngebäude in den Fokus.

Es gibt viele Gründe und Anreize, um die Transformation des Heizens in Nichtwohngebäuden jetzt zu vollziehen und die Energiewende voranzubringen. Einer davon: Ab Ende August 2024 können für Nichtwohngebäude bei der Investition in eine neue regenerative Heiztechnik BEG-Förderanträge gestellt werden.

Klar ist: Die Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen ist begrenzt, so werden diese Brennstoffe auch in absehbarer Zeit nicht mehr zu den aktuellen Preisen angeboten werden. Daher gilt es jetzt zu handeln und die Fördermöglichkeiten nach der BEG zu nutzen, um so mit optimierten Investitionskosten (Nichtwohn-) Gebäude für die Zukunft fit zu machen.

Bei diesem Digital Knowledge Day erfahren Sie mehr über die Bundesförderung Effiziente Gebäude für Nichtwohngebäude. Weiter stellen wir Ihnen ein Referenzprojekt mit Wärmepumpentechnologie zum Heizen und Kühlen vor, bei dem mithilfe der BEG-Förderung die Investitionskosten für den Bauherrn spürbar reduziert werden konnten.

Seien Sie neugierig und sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung, indem Sie sich jetzt direkt anmelden für diesen Digital Knowledge Day!

Beide Termine finden online statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Dieses Wissen geben wir Ihnen an die Hand

BEG und GEG – Das Zusammenspiel von Gesetz und Fördermaßnahme des Bundes

Bundesförderung Effiziente Gebäude für Nichtwohngebäude (BEG NWG)

Förderung Klimaanlagen in Nichtwohngebäuden

Förderung Wärmepumpe

Förderung Kaltwassersätze und Großwärmepumpen

Praxisbeispiel Förderung für ein Nichtwohngebäude

Warten Sie nicht länger. Melden Sie sich jetzt hier an!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Melden Sie sich an:

Digital Knowledge Days

Digital Knowledge Days: BEG! Jetzt starten statt warten

Jetzt anmelden

12. September 2024 | 16:00 - 17:00 Uhr

Digital Knowledge Days: BEG! Starten statt warten

Jetzt anmelden

Unser Referent

Karl Kroll // Segment Marketing Manager Heating