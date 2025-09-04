Für noch mehr Energieeffizienz und Komfort: Mit Uponor Smatrix AI bietet GF eine Lösung für die nächste Generation von Gebäuden mit KI-gestützter Heizungsregelung, die sich in Echtzeit anpasst, um höchsten Komfort und Energieeffizienz zu erzielen. Quelle: GF Building Flow Solutions

GF bietet mit Uponor Smatrix AI eine KI-gesteuerte Heizungsregelung: Sie prägt die nächste Generation von Gebäuden, weil sie sich in Echtzeit anpasst – für höchsten Komfort und mehr Energieeffizienz. Die Integration von KI in das Uponor Smatrix Pulse System der neuesten Generation für Fußbodenheizungen ermöglicht eine schnelle Reaktion: Das System reagiert sofort auf Temperaturänderungen und hält das Gebäude das ganze Jahr über auf dem gewünschten Niveau. Die Cloud-to-Cloud-Verbindung gewährleistet eine schnelle Einrichtung des Systems, sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Uponor Smatrix Pulse Installationen – ohne eine komplizierte Verkabelung zur Wärmepumpe. Die Integration der Wärmepumpe kann über die Uponor Smatrix Pulse 2 App erfolgen, das ermöglicht eine schnelle Installation.

Moderne Bauvorschriften haben durch bessere Isolierung den Energieverbrauch gesenkt. Das verringert jedoch auch die Reaktionsfähigkeit von Flächenheizungen. Dabei erfordern große Fenster und schwankende Wetterbedingungen schnellere Systeme, die die Heizkurven für Komfort und Energieeinsparungen anpassen. Die Uponor Smatrix AI Fußbodenheizungssteuerung nutzt künstliche Intelligenz, um die benötigte Heizleistung vorherzusagen, anzupassen und zu optimieren. Über eine Cloud-to-Cloud-Integration ist die Lösung nahtlos mit der Wärmepumpe verbunden und gewährleistet schnelle Reaktionszeiten, eine mühelose Einrichtung und maximale Energieeffizienz. Durch die Analyse von Wetterdaten, Raumtemperaturfaktoren und Nutzerpräferenzen passt Uponor Smatrix AI die Heizleistung kontinuierlich an. Sie sorgt so zu jeder Jahreszeit für eine angenehme Raumtemperatur.

Einfache Integration von Wärmepumpen

Uponor Smatrix AI erfordert dank Cloud-to-Cloud-Verbindung keine komplizierte Verkabelung zur Wärmepumpe. Die Uponor Smatrix Pulse 2 App führt den Benutzer Schritt für Schritt durch die Aktivierung der neuen Funktion. Die direkte Integration von Uponor Smatrix AI über die Uponor Smatrix Pulse 2 App ist für die Wärmepumpenhersteller Alpha Innotect, DAIKIN und NIBE verfügbar. Für andere Wärmepumpenmarken kann die Integration über Aidoo Pro-Geräte erfolgen, die direkt an die Wärmepumpe angeschlossen werden (verfügbar für Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien, Polen und die Benelux-Staaten). Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Aidoo Pro-Geräts für die jeweilige Wärmepumpe finden Interessierte auf der Website von GF Building Flow Solutions (Smatrix AI Fußbodenheizungssteuerungen | Uponor). Die Uponor Smatrix Pulse 2 App ist sowohl mit iOS als auch mit Android kompatibel1 und kann einfach aus den App-Stores heruntergeladen werden.

KI bringt die Steuerung von Flächenheizungen auf ein neues Niveau

Uponor Smatrix schöpft die Vorteile eines Flächenheizungssystems voll aus. Es erhöht die Energieeffizienz und sorgt gleichzeitig für optimalen Komfort in jedem einzelnen Raum. Mit intelligenten Raum-, Zonen- und Vorlaufregelungen bietet die Lösung modulare und erweiterbare Systeme, die einfach zu installieren sind und die Anforderungen jedes Bauprojekts erfüllen – vom Neubau bis zur Renovierung. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die Autobalancing-Technologie von Uponor, eine Kühlfunktion mit hohem Schutz vor Kondensation und die Steuerung über eine App auf dem Smartphone oder Tablet.

Die neue Uponor Smatrix AI verwaltet die Einstellungen und regelt automatisch das Raumklima, um ohne manuelles Eingreifen Raum für Raum ein personalisiertes Wohnklima zu schaffen. Anhand von Daten zu Nutzerpräferenzen, Energiequellen und Wetterbedingungen passt die KI die Heizung proaktiv an. Sie führt intelligente Aufgaben aus, erkennt beispielweise Trends und lernt aus den gesammelten Daten, um Entscheidungen zu treffen. Uponor Smatrix AI kann dank Trainingsdaten realer Gebäude und Simulationen unter Berücksichtigung der Wetterbedingungen Muster im Gebäudeverhalten erkennen – für mehr Komfort und Energieeinsparungen.

Energie sparen bei stets der richtigen Temperatur

Die Uponor Smatrix AI Lösung nutzt KI, um anhand von Echtzeit-Wetterbedingungen und gebäudespezifischen Daten die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe zu optimieren. Durch die vorzeitige Senkung der Vorlauftemperatur aufgrund einer prognostizierten steigenden Außentemperatur und Sonneneinstrahlung werden deutliche Energieeinsparungen (mindestens

10 Prozent) erzielt, während gleichzeitig die ideale Raumkomforttemperatur aufrechterhalten wird.

Uponor Smatrix AI*:

Kontinuierliche Anpassung: Optimierung der Wärmepumpen-Vorlauftemperatur auf Basis von Klima- und Gebäudedaten, einschließlich aller Raumtemperaturen, der gewünschten Sollwerte in jedem Raum, der Wettervorhersage und der wichtigsten Gebäudeeigenschaften.

Komfort und Energieeinsparungen: Mindestens 10 Prozent Energieeinsparungen unter Berücksichtigung der lokalen Klimabedingungen und Gebäudeparameter.

Immer die richtige Temperatur: Die KI berücksichtigt Wetteränderungen und passt die Heizung aktiv an, um ideale Raumtemperaturen zu erreichen.

Cloud-Konnektivität: Die Cloud-to-Cloud-Integration mit vielen Wärmepumpenmarken und

-modellen ermöglicht eine schnelle Einrichtung sowohl für neue als auch für bestehende Smatrix Pulse-Installationen.

Schnelle Installation: Einfaches Upgrade des bestehenden Smatrix Pulse-Systems spart Arbeitskosten und minimiert Störungen während der Installation

* Uponor Smatrix AI ist für cloudverbundene Uponor Smatrix Pulse Systeme verfügbar. Um Smatrix Pulse mit der Cloud zu verbinden, sind das Kommunikationsmodul R-208 und die Uponor Smatrix Pulse 2 App erforderlich. Uponor Smatrix AI ist nicht für Uponor Smatrix Pro verfügbar.

