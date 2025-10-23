Die Solar Solutions Düsseldorf etabliert sich auch 2025 erneut als wichtigste Plattform für Fachleute aus den Bereichen Solar, Smart Storage, EV Charging und Green HVAC in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch, den 3. Dezember, und Donnerstag, den 4. Dezember 2025, öffnet die Messe Düsseldorf ihre Türen für das Fachpublikum.

Die Veranstaltung verzeichnet erneut starkes Wachstum. Mehr als 250 Aussteller präsentieren sich auf einer erweiterten Fläche von 27.050 Quadratmetern, verteilt auf zwei Hallen. Damit wird nicht nur der Bedarf der Branche sichtbar. Die Messe bietet auch den passenden Rahmen, um die neuesten Entwicklungen, Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Im Zentrum stehen aktuelle Branchentrends, konkrete Geschäftsanbahnung und der persönliche Austausch.

Die Zukunft der Branche erneuerbarer unter einem Dach

Die Solar Solutions Düsseldorf deckt mit ihren Schwerpunkten Solar, Smart Storage, EV Charging und Green HVAC die gesamte Bandbreite der Solarbranche ab. Das klare Messekonzept zeigt sich in der sorgfältigen Auswahl der Aussteller, den präsentierten Innovationen und einem umfangreichen Seminarprogramm.

Besonders gefragt sind die praxisorientierten Vorträge, die 2025 von Heiko Schwarzburger, Branchenexperte und Chefredakteur des Fachmagazins photovoltaik, moderiert und organisiert werden. Er bringt die wichtigsten Stimmen und Persönlichkeiten der Branche auf die Bühne und sorgt dafür, dass die drängendsten Themen mit hoher Relevanz für den Markt im Mittelpunkt stehen. Besucherinnen und Besucher profitieren dadurch von einem klar strukturierten Programm, das sowohl strategische Fragen als auch praxisnahe Lösungen aufgreift und wertvolle Impulse für die tägliche Arbeit liefert.

Ein internationales Konzept mit regionalem Fokus

Die Solar Solutions Düsseldorf ist Teil der internationalen Messereihe Solar Solutions International, zu der auch die seit über zwölfJahren etablierte Solar Solutions Amsterdam gehört. Das Erfolgskonzept hat sich längst europaweit durchgesetzt. Seit 2022 findet die Messe in Düsseldorf statt, seit 2023 in Kortrijk in Belgien, seit 2024 in Bremen und ab 2025 erstmals auch in Turin in Italien. Im Jahr 2026 kommt Wien als weiterer Standort hinzu.

„Unser Konzept unterscheidet sich deutlich von klassischen Leitmessen“, erklärt Peter Groot, Geschäftsführer von Solar Solutions International. „Wir konzentrieren uns konsequent auf den Handel, präsentieren ausschließlich Endprodukte und bringen internationale Top-Unternehmen mit einer gezielt ausgewählten regionalen Zielgruppe zusammen.“

Damit wird die Messe zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen internationaler Innovationskraft und den konkreten Bedürfnissen der regionalen Märkte.

Direkter Handel im Mittelpunkt

Die Solar Solutions Düsseldorf verfolgt ein klares Ziel. Sie möchte Regionen mit hohem Potenzial für die Solarwirtschaft stärken und Handelspartnern eine zentrale Plattform bieten. Für Aussteller bedeutet das Zugang zu einem hochrelevanten Publikum. Für Besucherinnen und Besucher entsteht die Möglichkeit, an nur einem Tag einen umfassenden Marktüberblick zu gewinnen.

Internationale Hersteller, Distributoren und Großhändler treffen hier auf Installateure, Planer, Energieberater und weitere Fachprofis aus Nordrhein-Westfalen. Ergänzt wird das Angebot durch kostenlose Experten-Seminare, die praktische Lösungen und Strategien aufzeigen. So verbindet die Messe Geschäftsanbahnung mit konkretem Wissenstransfer.

Erfolgreiche Branchen-Kooperationen

Ein weiterer Erfolgsfaktor sind die engen Kooperationen mit den Landesverbänden Erneuerbare Energien. Jede deutsche Ausgabe der Messe entsteht in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesverbänden, darunter LEE NRW, LEE Niedersachsen/Bremen und LEE Sachsen. Diese Partnerschaften stellen sicher, dass regionale Branchenthemen direkt in das Programm einfließen und den Besucherinnen und Besuchern ein zusätzlicher Mehrwert geboten wird.

Ticket-Registrierungen sind ab sofort geöffnet

Die Solar Solutions Düsseldorf 2025 findet, am Mittwoch, den 3. Dezember und am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, in den Hallen 13 & 14 der Messe Düsseldorf statt. Der Zugang zur Solar Solutions Düsseldorf ist ausschließlich einem Fachpublikum aus dem Bereich der erneuerbaren Energien vorbehalten. Mit Ihrem Einladungscode eines Ausstellers, eines Branchenpartners oder eines Medienpartners sind die Tickets kostenlos. Fragen Sie einfach nach! Ohne Code kosten die Tickets 75 € zzgl. MwSt. pro Person. Weitere Informationen zum Ticketverkauf und zu den Teilnahmemöglichkeiten finden Sie unter www.solarsolutionsduesseldorf.de.

Sind Sie neugierig, wie Solar Solutions Düsseldorf 2024 aussah? Schauen Sie sich den Aftermovie an: www.youLube.com/watch?v=JcKc3ww2H6w&L=2s