Pressemeldung

Ein frisches Design, mehr Austauschmöglichkeiten zwischen Kunden und Herstellern sowie ein abwechslungsreiches Informations- und Unterhaltungsprogramm inklusive einer Podiums-Diskussion rund um das Thema Wärmeerzeugung mit unterschiedlichen Experten der Branche - die VIEW 2021 wandelt sich in diesem Jahr zu einer hybriden Veranstaltung. Als einer der führenden Fachlieferanten für Gebäudetechnik in Norddeutschland entwickelt die Wiedemann­Gruppe das rein digitale Format aus dem letzten Jahr weiter und setzt so erneut auf zukunftsweisende Formate und Plattformen.

Die Veranstaltung bietet den Besuchern im virtuellen Garten der VIEW 2021 zum einen exklusive Messe-Pavillons mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und noch mehr Interaktionsbereichen. Dazu gehören beispielsweise eine Sommer­terrasse oder auch eine VIEW Gartenlounge - ideal für einen virtuellen Austausch zwischen Kunden, Herstellern und Mitarbeitern der Wiedemann-Gruppe. Zeitgleich gibt es auch Präsenzmessestände an den Hauptstandorten der Unternehmens­gruppe. Dank einer Live-Schaltung wird das virtuelle Programm der VIEW 2021 direkt an den Ausstellerständen für die Hersteller und Kunden vor Ort übertragen. Moderator Thorsten Moortz wird auch in diesem Jahr wieder durch die Veranstaltung führen und sowohl die virtuellen Besucher als auch die Teilnehmer der Präsenzmesse gleichermaßen mit einbeziehen.

„Die positive Resonanz seitens der Kunden und Hersteller zu unserem digitalen Event im vergangenen Jahr sowie die Aussicht auf kleinere Präsenzveranstaltungen in diesem Jahr haben uns dazu bewogen, die erste hybride Veranstaltung der Wiedemann-Gruppe zu initiieren. Das bietet uns die ideale Möglichkeit, den persönlichen Austausch vor Ort wieder mehr zu fördern, aber gleichzeitig auch maximale Flexibilität durch ein digitales Programm und vielfältige virtuelle Austauschmöglichkeiten zu schaffen“, so Sebastian Becker, Geschäftsführer Vertrieb der Wiedemann-Gruppe.

Ab sofort können sich Besucher unter dem Registrierungslink www.wiedemann- view2021.de kostenlos für die Veranstaltung anmelden und erfahren hier auch weitere Informationen.