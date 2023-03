Beispiellose Herausforderungen erfordern beispiellose Antworten. Die Bekämpfung des Klimawandels und das Erreichen einer weitgehenden Energieautarkie in Europa bieten gewaltige Chancen, um positive Veränderungen für zukünftige Generationen zu schaffen. Gemeinsam mit seinen Marktpartner:innen kann Viessmann diese positive Veränderung entscheidend mitgestalten – als große Familie aus Möglichmacher:innen der Energiewende. Dafür steht das Integrierte Viessmann Lösungsangebot mit zahlreichen Neuheiten zur Verfügung – mit innovativen Produkten und Systemen für die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien, mit Konnektivität und Plattformen, digitalen Services sowie neuen Dienstleistungen.

Produkte und Systeme

Nachhaltige Lösungen für Wärme, Kühlung, Wasser- und Luftqualität sowie Strom – dafür stehen die Produkte und Systeme des Integrierten Viessmann Lösungsangebots. Das Spektrum der Anwendungen deckt nahezu alle Bereiche ab, von Ein- und Mehrfamilienhäusern über Gewerbe und Industrie bis hin zu kommunalen Einrichtungen. Die wichtigsten Neuheiten dieses Jahres sind:

Viessmann Invisible: Bahnbrechendes Klimasystem schafft mehr Platz im Haus

Steigende Immobilienpreise machen jeden Quadratmeter Wohnfläche besonders wertvoll. Gut, wenn man da den Haustechnikraum zu einem zusätzlichen Wohnraum umfunktionieren kann – etwa für zusätzliche Spiel- oder Abstellflächen. Mit Viessmann Invisible steht jetzt eine bahnbrechende Heiz-, Kühl- und Lüftungslösung zur Verfügung, mit der kostbare Flächen im Haus hinzugewonnen und frei gestaltet werden können.

Wärmepumpen Vitocal 250-A und Vitocal 250-A Pro: Neue Leistungsgrößen erschließen zusätzliche Anwendungen

Das Leistungsspektrum der Vitocal 250-A Serie wird um fünf neue Leistungsgrößen erweitert. Die neuen Wärmepumpen bis 8 kW mit ihren kompakten Außeneinheiten sind speziell für den Neubau konzipiert. Insbesondere für die Modernisierung sind die neuen Varianten bis 18,5 kW vorgesehen. Die ideale Lösung zum Heizen und Kühlen in größeren Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie Gewerbebetrieben ist die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A Pro. Sie ist mit Leistungen bis 40 kW verfügbar. Für größere Leistungen bis 160 kW ist die Kaskadierung mit bis zu 4 Geräten möglich. Mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 70 °C sind alle Geräte auch für die Modernisierung geeignet.

Charging Station: Elektrofahrzeuge einfach, sicher und effizient laden

Die neue Charging Station von Viessmann ist die ideale Ergänzung zu einer Vitovolt Photovoltaikanlage, besonders in Kombination mit dem Stromspeicher Vitocharge VX3. Durch solares Aufladen des Elektroautos erhöht sie den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms und minimiert damit die Mobilitätsausgaben für den immer teurer werdenden Netzstrom. Die Ladeleistung beträgt bis zu 11 kW (3-phasig).

Vitocell Modular: Einzigartiges modulares Speichersystem für alle Anforderungen

Speziell für Anwendungen mit Wärmepumpen hat Viessmann mit dem innovativen Vitocell Modular Programm neue Speicher-Wassererwärmer und Heizwasser-Pufferspeicher entwickelt, die sowohl allein als auch kombiniert eingesetzt werden können. Einzigartig ist der modulare Aufbau, der maximale Flexibilität ermöglicht, um unterschiedliche Anforderungen im Neubau und in der Modernisierung zu erfüllen. Trinkwasser- und Pufferspeicher können übereinander gestapelt werden ⎯ das bedeutet zusätzlichen Platzgewinn.

Vitoair PRO: Leistungsstarke Lüftungslösung mit hoher Wärmerückgewinnung

Größere Büroräume, Kindertagesstätten, Geschäfte, Versammlungssäle und Mehrfamilienhäuser stellen besondere Anforderungen an Lüftungssysteme. Exakt darauf zugeschnitten sind die neuen Lüftungsgeräte Vitoair FS PRO und Vitoair CS PRO mit Luftleistungen bis 2000 m³/h. Zu ihren Stärken zählen eine besonders hohe Wärmerückgewinnung, die problemlose Montage in Zwischendecken dank flacher Bauweise, die App-basierte Inbetriebnahme mit der Vitoair PRO App bis hin zum Online-Monitoring im laufenden Betrieb.

Konnektivität und Plattformen

Voraussetzung für höchstmögliche Effizienz, Komfort und Sicherheit ist die Verbindung der Produkte und Systeme zum Internet. Alle neuen Geräte verfügen deshalb über die integrierte Plattform Viessmann One Base und benötigen für den Online-Zugriff keine weiteren internen Schnittstellen. Viessmann One Base vernetzt die Produkte und Systeme des Integrierten Viessmann Lösungsangebots und verbindet sie mit digitalen Services. So entstehen umfassende und nahtlos miteinander verknüpfte Klima- und Energielösungen, die dank des integrierten Viessmann Energy Managements optimal zusammenarbeiten.

Viessmann Energy Management: Energie effizient nutzen

In der neuen Generation der Vitocal Wärmepumpen ist das Viessmann Energy Management komplett integriert. Es ist für die maximale Nutzung von selbst erzeugtem Strom ausgelegt und optimiert das Zusammenspiel von Photovoltaikanlage und Stromspeicher Vitocharge VX3 mit der Vitocal Wärmepumpe und der Ladestation für das E-Fahrzeug. So werden die Energiekosten reduziert und das Klima am besten geschützt. Die ViCare App auf dem Smartphone oder Tablet zeigt die Energieflüsse im Haus in Echtzeit an. Die Anwender:innen verfügen damit über ein intuitives und komfortables Tool.

Digitale Services

Auf Konnektivität und Plattformen von Viessmann setzen die digitalen Services auf. Sie erweitern die Funktionen der Produkte und Systeme und unterstützen die Anwender:innen bei der Bedienung ihrer Anlagen sowie die Fachpartner:innen bei Inbetriebnahme, Monitoring und Service. Das bewährte Servicetool ViGuide wurde jetzt erheblich erweitert:

ViGuide: Europas führendes Handwerkertool als mobile Version für Smartphone und Tablet

ViGuide hat in Europa eine führende Position bei der Ferndiagnose für konnektivierte Vitocal Wärmepumpen, bestätigte jetzt das unabhängige Institut LCP Delta in seinem jüngsten Bericht „Remote Heating Diagnostics 2023‟. LCP Delta in Edinburgh erstellt Primärforschung und Analysen zu fortschrittlichen Technologien und Innovationen, die die Energiewende weltweit beschleunigen.

Das digitale Handwerkertool ViGuide Pro beinhaltet nun die sogenannte Permanentinspektion. Dabei handelt es sich um einen täglichen Online-Check der konnektivierten Kundenanlagen, der von dem Tool automatisch durchgeführt wird. Verlängerte Wartungsintervalle, frühzeitiges Erkennen und das Beheben von Störungen sind weitere Vorteile. Darüber hinaus ist ViGuide ist jetzt für zwei unterschiedliche Anwendungen erhältlich: In der Version ViGuide Mobile für Smartphone und Tablet sowie für den stationären Einsatz auf dem Bürorechner. Beide Applikationen aktualisieren sich selbstständig.

Dienstleistungen

Die Anforderungen der Anwender:innen an moderne Energiesysteme wachsen nicht nur hinsichtlich Klimaverträglichkeit, sondern auch bei Bedienkomfort und Kostentransparenz. Sollten Beeinträchtigungen der Anlagenfunktion auftreten, wird eine schnelle Lösung erwartet. Gleichzeitig ist die Auslastung im Handwerk so hoch wie nie zuvor, sodass die Aufträge kaum zu bewältigen sind. Hier setzen die Dienstleistungen von Viessmann an. Neu sind unter anderem:

ViGuide Planning: Neue modulare Planungsplattform

Vorbei sind die Zeiten, in denen Fachpartner:innen mehrere unabhängige Planungstools nutzen mussten, um ein Energiesystem zu konzipieren – Viessmann hat dafür jetzt ViGuide Planning entwickelt. Es ist eine modulare Planungsplattform, der schrittweise weitere Planungstools hinzugefügt werden. ViGuide Planning ist die Lösung für eine praxisgerechte und schnelle Beratung, Planung und Angebotserstellung von regenerativen Viessmann Energielösungen.

MobileHeating: Schnelle, unkomplizierte Vermittlung mobiler Heizungen

Der neue Viessmann Service MobileHeating bietet jetzt die schnelle und unkomplizierte Vermittlung von mobilen Heizanlagen zwischen Vermietern und gewerblichen Mietern in ganz Deutschland. Mit nur wenigen Klicks ist der passende Vermieter für mobile Heizanlagen in der Nähe des Einsatzortes gefunden. Bis zu fünf Verleiher können mit nur einer Anfrage aus dem Partnerpool ausgewählt und angefragt werden. Nach der Entscheidung für ein Angebot werden die Details direkt mit dem Anbieter geklärt und ein Mietvertrag kann abgeschlossen werden. Selbstverständlich können Viessmann Fachpartner:innen mit eigenen mobilen Heizanlagen diesen Service zur Vermietung ihrer Anlagen nutzen.

Partnernetzwerk: Unterstützung im Ausbau nachhaltiger Klimalösungen ⎯ partnerschaftlich abgestimmt

Coming soon: Viessmann plant ein Partnernetzwerk, das seine Partner global bei den Herausforderungen des Wechsels zu nachhaltigen Klimalösungen unterstützt. Viessmann wird neue und bereits vertraute Partner:innen national und international dazu einladen, von zusätzlichen, maßgeschneiderten Lösungen über das gesamte Portfolio hinaus zu profitieren. Von Planung über Service bis hin zur Instandhaltung: Alles, was die Zusammenarbeit mit Viessmann Lösungen für nachhaltige Klimalösungen einfacher und effizienter macht, wird fester Bestandteil des Partnernetzwerkes.