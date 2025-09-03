Stark in den Herbst – mit unseren Angeboten für SHK-Profis.

Die neuen Top-Angebote für September und Oktober 2025 sind online – und bieten Ihnen wieder ausgewählte Markenprodukte aus Heizung, Sanitär und Messtechnik zu besonders attraktiven Konditionen.

Eine tolle Mischung aus Heizungs- und Sanitär- und Messtechnik wartet nur darauf entdeckt zu werden.

Ihre Vorteile:

Gezielte Produktauswahl für Wartung, Service und Projekte

für Wartung, Service und Projekte Exklusive Nettopreise bis 31.10.2025, solange Vorrat reicht

bis 31.10.2025, solange Vorrat reicht Starke Markenqualität, auf die Sie und Ihre Kunden sich verlassen können

Ob für Serviceeinsätze, Neubau oder Modernisierung – im Angebotsbereich unseres Onlineshops finden Sie genau die Technik, die Sie jetzt brauchen, und das mit spürbarem Sparpotenzial.

Dieses Mal haben wir besonders viele Wartungsartikel, wie Zündelektroden oder komplette Wartungssets für Sie zusammengestellt! Damit sind Sie bestens vorbereitet für die anstehenden Wartungen und sichern sich zugleich attraktive Einkaufsvorteile.

Jetzt Angebote entdecken und Einkaufsvorteile nutzen:

Unser Highlight:

Testo 860i – die smarte Wärmebildkamera für’s Smartphone!

Zum testo 860i

Preishammer hoch zwei: Profiline Trinkwasser-, Solar- und Wärmepumpenspeicher

Auch hier nicht lange zögern, sondern schnell zugreifen!

Zu den Trinkwasserspeichern

Zu den Wärmepumpenspeichern

Natürlich finden Sie in der aktuellen Sonderpreisaktion auch andere wichtige Ersatzteile und Wartungsartikel für Öl- und Gasfeuerungen.

Zu den Ersatz- und Wartungsteilen in der Aktion

Es erwartet Sie ein spannender Produktmix. So ist immer etwas Passendes dabei und Sie haben tolle Gelegenheiten Ihren Einkauf zu optimieren.

Aber am besten entdecken Sie die Angebote selbst. Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken und Sparen! Sie sind nur einen Klick davon entfernt: Zu den Aktionsangeboten im Wagner-Shop

Jetzt schon online zu sehen und parallel per Post zu Ihnen unterwegs

Wie immer erhalten Sie aktuell per Post die Aktionsangebote mit unserem Sonderheft »Top-Angebote«.

Sie haben keines erhalten?

Dann können Sie es kostenlos bei uns anfordern und möchten dauerhaft in den Genuss unserer Aktionspreise kommen, dann registrieren Sie sich bitte hier: Registrierung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testen Sie uns – mit einer ersten Bestellung und erleben Sie, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.