Liebe Fachpartner,

wenn es um den schnellen Austausch von Ölbrennerpumpen geht, zählt vor allem eines: Zuverlässigkeit – bei Auswahl, Preis und Verfügbarkeit.

In unserem Shop finden Sie alle relevanten Marken zu attraktiven Konditionen und profitieren gleichzeitig von unserer hohen Lagerverfügbarkeit. Damit Ihre Kundenanlagen schnell wieder einsatzbereit sind.

Ihre Vorteile im Überblick:

Alle führenden Marken und Modelle verfügbar

verfügbar Top-Preise für Handwerksbetriebe

für Handwerksbetriebe Hohe Lagerbestände für schnelle Lieferung

für schnelle Lieferung Intuitive Produktsuche im Shop – z. B. über praktische Serienfilter

So sparen Sie Zeit bei der Auswahl und sichern sich Planungssicherheit im Servicegeschäft.

Jetzt Ölbrennerpumpen entdecken und direkt bestellen: Ölbrennerpumpen im Wagner-Shop

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.