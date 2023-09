Zu einem modernen Bad wünschen sich Nutzer meist eine hochwertige, edle Duschkabine. Diesen Wunsch können Fachhandwerker ganz schnell und einfach mit der Aperto Pur von HSK Duschkabinenbau erfüllen. Die rahmenlose Neuheit lässt sich auch ideal bei Dachschrägen oder komplizierten Einbausituationen anpassen. So findet die Aperto Pur in jedem Bad ihren Platz.

Die neue Aperto Pur macht ihrem Namen alle Ehre. Die rahmenlose Duschkabine punktet mit ihren flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und den praktischen Eigenschaften der Aperto Serie. Sie ist die Lösung für außergewöhnliche Bäder, denn durch das Sondermaß werden maßgeschneiderte Anpassungen der Duschkabine an komplizierte Raumsituationen ermöglicht. Die von Fachhandwerkern geschätzten Vorteile der beliebten Aperto Serie, wie z. B. das moderne Design und die serienmäßige Befestigung der 6 mm starken Kabinentür an einem 8 mm Nebenteil, sind weiterhin vorhanden. Der frische und softe Look spiegelt sich auch hier in fast allen Details wider: Scharniere, Griffe und Stabilisationsbügel in edler Chromoptik sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die innen glasbündige Wandanbindung, ebenfalls in Chromoptik, lässt die Duschkabine optisch noch freier schweben und erleichtert die Reinigung enorm.

Rahmenlos und maßgeschneidert

Die rahmenlose Aperto Pur ist ideal, um an schwierige Einbausituationen angepasst zu werden. So lassen sich mit einem Schrägschnitt an der Scheibenkante werkseitig in der hauseignen Glasfertigung von HSK ganz leicht Angleichungen vornehmen, wenn die Duschwand an eine Dachschräge angepasst werden soll oder die Badezimmerwand vom lotrechten Maß abweicht. Auch Balken an der Decke oder Erhebungen auf dem Boden sind keine Hindernisse mehr, eine großzügige, moderne Duschkabine einzubauen. HSK ist einer der wenigen Duschkabinenhersteller, der über eine eigene Glasfertigung verfügt. Modernste und geprüfte Fertigungstechnik gewährleistet, die Duschkabinen auf individuelle Wünsche abzustimmen und die hochwertigen Einscheibensicherheits-Gläser schnell und sauber zuzuschneiden. So steht dem maßgeschneiderten Duschvergnügen selbst in außergewöhnlichen Bädern nichts mehr im Wege.





Innovatives Aperto Scharnier auch bei der Aperto Pur

Wie alle Duschkabinen der Aperto Serien verfügt auch die Aperto Pur über das innovative Aperto Scharnier. Dieses ist weit nach innen und außen pendelbar, womit die Tür je nach Wunsch in beide Richtungen geöffnet werden kann. Ein sicheres Handling ist garantiert, denn die Tür kann dank eines schmalen Festelements beim Öffnen nach außen z. B. nicht gegen einen Heizkörper oder innen gegen die Armatur stoßen. Die praktische Handhabung wird zusätzlich durch einen leichtgängigen Heb-/Senk-Mechanismus unterstützt. Ein großzügiger Einstieg ist somit auch in engen und komplizierten Einbausituationen möglich. Gleichzeitig vereinfachen die glasbündigen Scharniere die Reinigung der Glasfronten enorm.

Perfekt für jede Einbausituation

Die Aperto Pur ist in unterschiedlichsten Raumgegebenheiten einsetzbar. Um in einem kleineren Bad den Raum möglichst effektiv zu nutzen, bietet sich ein Eckeinstieg an, da sich so beide Türen weit öffnen lassen, ohne an angrenzende Gegenstände anzustoßen. Aber auch als Ecklösung mit einer Seitenwand oder als Nische eignet sich die rahmenlose Duschkabine hervorragend. So bietet die pendelbare Drehtür viel Komfort und punktet Dank des Aperto Scharniers in verwinkelten Bädern mit einem großzügigen Einstieg.





Noch mehr Brillanz mit TwinSeal

Die elegante Duschkabine Aperto Pur kann mit der Glasversiegelung TwinSeal veredelt werden. Die innovative Glasversiegelung bietet einen besonderen Oberflächenschutz, welcher ein Höchstmaß an Korrosionsbeständigkeit sowie überzeugende hydrophobe Eigenschaften miteinander vereint. Diese Kombination gibt der Glasinnenseite einen doppelten Schutz, welcher für ultraklare Durchsicht und Transparenz sorgt. Ein weiterer Vorteil: Die Reinigung der Duschkabine nach jedem Duschvorgang ist nicht mehr erforderlich. Eventuelle Rückstände können einmal wöchentlich ganz einfach mit einem Mikrofasertuch entfernt werden. Dank dieser neuen Versiegelung hat das Glas noch einen umweltschonenden Effekt, da der Einsatz von Reinigungsmitteln deutlich reduziert wird.

Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet HSK Duschkabinenbau verschiedene Glasarten und -dekore an, womit der Fachhandwerker eine Vielzahl an Möglichkeiten präsentieren kann. Bei der Aperto Pur sind Varianten unter anderem in Echtglas Klar hell, Glasmattierung mittig, individuelle Glasmattierungen, Mattglas, Grauglas sowie Spiegelglas verfügbar. Für Fachhandwerker wie Kunden, die edle Duschlösungen für schwierige Raumsituationen suchen, ist die rahmenlose Aperto Pur Duschkabine ideal.