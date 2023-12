Die Raab-Gruppe heißt mit Silvia Dufils eine dynamische und kundenorientierte Marketingexpertin in ihren Reihen willkommen. Bildquelle: Raab-Gruppe

Zum 1. Dezember 2023 startete Silvia Dufils als neue Marketingleitung der Raab-Gruppe. Sie bringt 25 Jahre Erfahrung im B2B-Marketing mit, insbesondere im Gebäudemanagement sowie in der Bau- und Schornsteinbranche. Ihr Ziel ist es, die zahlreichen Marketingaktivitäten der Raab-Gruppe weiter zu schärfen.

Die Raab-Gruppe mit ihren Marken Raab, Kutzner + Weber und NET begrüßt die erfahrene Marketingexpertin Silvia Dufils als neues Teammitglied im Unternehmen.

Mit 25 Jahren Erfahrung im B2B-Marketing von Unternehmen aus den Bereichen Gebäudemanagement, Bau und Schornstein (Bosch, Honeywell und Schiedel) übernimmt sie die Verantwortung für den weiteren Ausbau der professionellen und vielseitigen Marketingaktivitäten der Gruppe.

Ihr Fokus liegt vorwiegend in der strategischen Ausrichtung des Marketings in herausfordernden Marktsituationen sowie in der Entwicklung wirkungsvoller Kommunikationsmaßnahmen zur Stärkung der Kundenbindung.

Zusätzlich zu diesen Aufgaben wird Silvia Dufils die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit leiten, den Vertrieb unterstützen und die Organisation erfolgreicher Events und Messen übernehmen.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter www.raab-gruppe.de zu finden.