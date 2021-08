Pressemeldung

Am 26. August startet im hohen Norden mit der Deutschland Tour 2021 das größte deutsche Radsportevent des Jahres. In vier Etappen fahren die internationalen Größen des Radsports von Stralsund nach Nürnberg. Als einer der Titelsponsoren des Profi-Radsportteams BORA – hansgrohe erfreut sich die Premiummarke für Armaturen und Brausen in der Radsportevent-Szene bereits großer Bekanntheit. Die offizielle Partnerschaft mit der Deutschland Tour feiert aber in diesem Jahr Premiere.

"Home Run! Als Teil der Deutschland Tour 2021 hoffen wir die Begeisterung für den Radsport auch in Deutschland langfristig noch mehr zu stärken. Wir freuen uns auf ein fulminantes Radsportfestival und drücken unseren Team Profis fest die Daumen", sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing hansgrohe. Unter strenger Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Maßnahmen können sich Radsport Fans auf eine prominent besetzte Startliste freuen. Mit besonders großer Motivation für das Heimrennen sind vom Team BORA – hansgrohe die Spitzensportler Pascal Ackermann, Emanuel Buchmann, Andreas Schillinger, Michael Schwarzmann, Rüdiger Selig und Nils Politt mit von der Partie. Sie müssen sich beim anspruchsvollen Streckenprofil gegen internationale Profis durchsetzen. Das größte deutsche Radsportevent wird vom 26.8. bis 29.8. nachmittags abwechselnd auf ARD und ZDF übertragen. Die Premiummarke hansgrohe wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg bei den anstehenden Etappen.