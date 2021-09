Pressemeldung

Liebe Bäderprofis,

sind Sie gespannt, was es Neues gibt in der SHK-Branche?

Dann markieren Sie sich den nächsten Messetermin schon jetzt dick im Kalender: Am 22. September 2021 findet die Powermesse in der Eventhalle "Sammlerstücke" in Moers statt.

Auf Sie warten Trends für modernes Baddesign, innovative Konzepte und spannende Aussteller.

Die Messe findet von 10:00 - 20:00 Uhr in der Eventhalle "Sammlerstücke" (Eventhalle „Sammlerstücke“ Moers, Eurotec-Ring 25, 47445 Moers) statt.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Hier online anmelden: power-messe.de

Weitere Informationen finden Sie in unserer Einladung (PDF).

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der M3B Software Compusoft Deutschland AG