Dies und das? Nicht mit DOOOS! Der neue branchenübergreifende Online-Großhandel liefert auf den Punkt genau die Qualitätsprodukte, die das Fachhandwerk für das Tagesgeschäft braucht. Der professionelle 365-Tage-24-Stunden-Shop mit den „entspannten Macherpreisen“ ist dabei stets auf Augenhöhe mit den Bedürfnissen seiner Kundinnen und Kunden. Wann immer es drauf ankommt, ob in Sachen Sanitär, Heizung, Klima und Lüftung, Wasser- und Abwassertechnik, Werkzeug oder Bekleidung: DOOOS ist da.

Keine zeitraubende Ersatzteil-Suche mehr

Wenig Zeit für aufwändiges Suchen? Im neuen Service, dem DOOOS Ersatzteil-Finder, steckt drin, worauf es ankommt: aufs Finden. „Die Fachleute kennen es sicherlich – das Problem steckt im Detail. Je kleiner und möglicherweise abgenutzter das Teil ist, desto kniffliger und zeitraubender ist die Suche danach. Mit unserem neuen Ersatzteil-Finder finden wir mit nur wenigen richtungsweisenden Informationen, was für das Projekt oder die Baustelle so dringend benötigt wird, und liefern es direkt und schnell aus. Einfacher und bequemer geht’s nicht“, so Markus Graf, neben Christian Kämmer Geschäftsführer der Dooos GmbH. Statt lange zu suchen, startet man einfach auf der DOOOS-Website den Web-Chat oder nimmt über WhatsApp Kontakt auf – ein paar Infos über das gesuchte Ersatzteil sowie die Übermittlung hilfreicher Bilder sind schon ausreichend. Nach kurzer Zeit kommt eine Nachricht von DOOOS zurück: mit der passenden Produktbezeichnung. Weiteres Plus am Rande: Selbstverständlich lassen sich auch die Ersatzteile per Rechnung kaufen, so wie das gesamte Sortiment.

Produktkatalog geht in die zweite Runde

„Die Resonanz auf unsere Premierenausgabe zum Start war sehr gut. Das Feedback von außen haben wir einfließen lassen. Schließlich wollen wir unser Versprechen, immer nahbar und nah dran an unseren Kunden zu sein, auch leben. Deshalb freuen wir uns, dass wir schon jetzt mit unserem Produktkatalog in Runde zwei gehen können“, sagt Christian Kämmer, Geschäftsführer der Dooos GmbH, zur Präsentation des DOOOS Book 2. Neben zahlreichen neuen Produkten und Angeboten warten auch attraktive Spar-Aktionen auf bestehende und neue Kunden, wie zum Beispiel 15 Prozent oder 50 Euro Rabatt auf den gesamten Online-Einkauf.

Frische Inhalte im hochwertigen Design

Immer professionell, immer persönlich, immer unterstützend zur Seite: Das ist DOOOS. Und das gilt auch für die dazugehörigen neuen Auftritte auf Facebook und Instagram. Dort startet der Online-Shop nämlich jetzt auch durch. Christian Kämmer und Markus Graf sind sich einig: „Wir sprechen über Facebook und Instagram Deutschlands Fachhandwerkerinnen und Fachhandwerker mit Themen an, die sie wirklich interessieren – und zwar so, wie man DOOOS kennengelernt hat, locker, frisch und modern. Vier von zehn Handwerksbetrieben nutzen Social Media. Soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram zählen zu den zunehmend populären Informationsquellen der Baubranche – da wollen wir mit informierenden, bereichernden und natürlich auch unterhaltenden Themen nicht fehlen.“

Hochwertig ist das Design der neu gestalteten Kanäle, der geplante Inhalt abwechslungsreich, groß der Wiedererkennungswert. Neben Produktneuheiten, Aktionen und Trends, wie das barrierefreie Bad, werden saisonale Aspekte in den Mittelpunkt rücken – im Winter das Heizen, im Sommer Lüftung und Klima. Zukünftig geplant sind auch der „Blick hinter die Kulissen“ ins Lager, der Logistik oder des Entwicklungs-Teams zählen zu den Schwerpunkten, ebenfalls Umfragen und Gewinnspiele.

Apropos: Türchen für Türchen warten ab dem 1. Dezember feine, weihnachtliche Überraschungen und Rabatte im DOOOS Adventskalender (www.dooos.de/aktion/weihnachten ).