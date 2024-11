Ein wichtiger Schritt in eine CO2-freie Zukunft

Analysten schätzen, dass sauberer Wasserstoff bis 2050 24% des Weltenergiebedarfs decken könnte, mit einem jährlichen Umsatz von 630 Milliarden Euro. Um solch ehrgeizige Ziele zu erreichen, müssen aber noch einige Hürden genommen werden, wie zum Beispiel die nachhaltige Produktion von Wasserstoff, seine Speicherung und Verteilung. Für die effiziente Nutzung stellt Panasonic bereits heute praxistaugliche Lösungen zur Verfügung.

Panasonic hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Brennstoffzellen-Technologie

Panasonic forscht bereits seit 1999 an Wasserstoff-Energietechnik. Im Jahr 2009 startete das Unternehmen in Japan als erstes weltweit den Verkauf von Brennstoffzellensystemen für Wohnhäuser, die Strom aus Wasserstoff erzeugen, der aus Erdgas gewonnen wird.

2021 brachte Panasonic das weltweit erste kommerziell erhältliche, reine Wasserstoff-Brennstoffzellensystem KIBOU mit 5 kW, auf den Markt. Die Kibou-Systeme können modular bis zu einer Gesamtgröße von einem Megawatt zusammengeschlossen werden.

Die neue Panasonic Wasserstoff-Brennstoffzelle

Die neue Wasserstoff-Brennstoffzelle kann mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Im Allgemeinen wird grüner Wasserstoff durch die Trennung von Wassermolekülen (H2O) in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) erzeugt. Dazu wird überschüssige Energie aus erneuerbaren Energien (Photovoltaik- oder Windkraftanlagen) verwendet.

Eine einzelne Panasonic Brennstoffzelleneinheit mit reinem Wasserstoff kann bis zu 5 kW Strom erzeugen, was für den Bedarf kleinerer gewerblicher Einrichtungen ausreichend ist. Darüber hinaus kann durch den Anschluss und die Steuerung mehrerer Brennstoffzelleneinheiten die Leistung je nach Bedarf erhöht werden. Das System wird in Japan bereits kommerziell vertrieben und soll auch in Europa eingeführt werden, sobald die infrastrukturellen Bedingungen gewährleistet sind.

RE100 – Fabrik wird Energie-autark

100 Einheiten dieser innovativen reinen Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme sind Teil der Pilotanlage, die im April 2022 in einer Panasonic-Fabrik in Japan in Betrieb genommen wurde.

Der Strom für den Betrieb des Werks soll zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen werden. Die „RE100“-Anlage (Renewable Energy 100%) ist Teil eines autarken Stromversorgungssystems, das die Erzeugung von Elektrizität mit Photovoltaikmodulen und einem Batteriespeicher kombiniert.

Diese Art der Unabhängigkeit für Produktionsstätten dank grüner Energie ist weltweit einzigartig. Panasonic hat bereits zahlreiche Anfragen aus der Privatwirtschaft und von Regierungen erhalten, die an einer solchen Anlage interessiert sind.

In diesem Zusammenhang hat sich Panasonic auch der internationalen Umweltinitiative RE100 angeschlossen, die von The Climate Group, einer internationalen NRO (Nicht-Regierungs-Organisation) für Klimawandel, in Partnerschaft mit CDP (Carbon Disclosure Project) initiiert wurde. Dem RE100-Verbund gehören weltweit 315 Unternehmen an (Stand August 2021), die das gleiche Ziel vor Augen haben: Ihren Geschäftsoperationen zu 100 % mit erneuerbarer Energie zu betreiben.

RE100 Fabriken - Technologie ist bereit für den europäischen Markt

Die Technologie für die Nutzung von Wasserstoff für RE100-Fabriken ist also bereits verfügbar und wird derzeit für den europäischen Markt adaptiert.

Panasonic ist davon überzeugt, dass durch den Einsatz von grünem Wasserstoff als erneuerbare Energiequelle eine nachhaltigere Zukunft für die Industrie möglich ist.

Panasonic GREEN IMAPCT: Nachhaltigkeit als Grundlage für die Geschäftstätigkeit

Panasonic hat sich ausdrücklich dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen aus dem eigenen Betrieb bis 2030 auf null zu reduzieren und durch Innovationen bis 2050 insgesamt über 300 Millionen Tonnen an reduzierten und vermiedenen Emissionen in ihrer Wertschöpfungskette zu erreichen. Diese über 300 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr bis 2050 entsprechen etwa einem Prozent der derzeitigen globalen Gesamtemissionen von 33 Milliarden Tonnen pro Jahr. Als Meilenstein auf dem Weg zur Erreichung der Ziele für 2030 und 2050 legt die Panasonic Gruppe in ihrem GREEN IMPACT Plan 2024 konkrete Maßnahmen fest.