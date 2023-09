Ein Badezimmer, das die eigene Persönlichkeit widerspiegelt: Das ist ein Wunsch, der häufig unerfüllt bleibt. Obwohl das Badezimmer doch der Ort ist, an dem wir uns auf den kommenden Tag vorbereiten und nach einem langen Tag entspannt zur Ruhe kommen. Die Premiummarke hansgrohe hat das verstanden. Mit ihrem erweiterten Produktportfolio ist das Badezimmer mehr als nur ein Raum für die tägliche Körperpflege. Für den rundum perfekten Wohlfühl-Look sorgt dabei das neue Xarita Spiegelsortiment. Dank des schrägen 3D-Lichtrahmens muten die Spiegel wie elegante Bilderrahmen an der Wand an und erzeugen ein Rampenlicht, das den Betrachter gekonnt in Szene setzt. Ob in runder oder eckiger Ausführung, dank vieler cleverer Funktionen bieten die hansgrohe Xarita Spiegel die optimale Ergänzung zum Waschplatz, optisch wie funktional.



Immer im besten Licht

Zur Steuerung der hansgrohe Xarita Spiegel stehen sowohl beim runden als auch beim eckigen Design zwei technische Varianten zur Auswahl. Entweder erfolgt die Steuerung über einen leichten Fingerdruck auf Touch Icons am unteren Teil des Spiegelglas oder Xarita wird ganz berührungslos bedient. Dank eines Infrarotsensors an der Spiegelunterseite gelingt das Ein- und Ausschalten hierbei einfach und intuitiv.



Für ein vollendetes Lichterlebnis sorgt bei der Variante mit Touch Icons die indirekte Ambientebeleuchtung mit acht verschiedenen stimmungsvollen Szenarien, die bereits von hansgrohe RainTunes bekannt sind. Das direkte Licht kann in fünf Abstufungen von Warmweiß bis Kaltweiß geändert werden. So wird der gesamte Raum in harmonisches Licht gehüllt und die Zeit im Badezimmer zum ganzheitlichen Wohlfühl-Erlebnis.



Alle Xarita Spiegel verfügen über eine Memory-Funktion, mit deren Hilfe sich die Lieblingseinstellung schnell und einfach wieder aktivieren lässt. Für immer klare Sicht sorgt bei allen Xarita Spiegeln zudem die integrierte Spiegelheizung, die vor lästigem Beschlagen des Spiegels schützt. Die automatische Abschaltfunktion deaktiviert sowohl die Spiegelheizung als auch die Beleuchtung.



Passend für jedes Badezimmer – mit nachhaltigem Blick auf die Welt

Durch ihre reduzierte Formensprache und den Aluminiumrahmen in Mattweiß fügen sich die Xarita Spiegel in jedes Waschplatzdesign. Beide Ausführungen, ob rund oder eckig, sind in verschiedenen Größen erhältlich und passen dadurch sowohl in kleine Gäste-WCs als auch in das große Familienbad. Alle Xarita Spiegel sind CE/UKCA-konform und das Spiegelglas ist zu 100 % recyclebar. Die im Lichtband der Spiegel verbauten energiesparenden LED in Energieklasse C mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden sorgen für eine sehr gute Farbwiedergabe. Die Spiegel sind so konstruiert, dass einzelne Komponenten wie LEDs, Netzteil, Spiegelheizung oder Controller ganz einfach ausgetauscht und ersetzt werden können. So werden die Xarita Spiegel zum langlebigen Begleiter. Zudem sind die Xarita Spiegel feuchtraumbeständig und erfüllen die IP44 Spritzwasserschutzklasse.