Mit der Einführung des SYRLock Systems hat die Hans Sasserath GmbH & Co. KG auch die Anlagen der NeoSoft L Serie auf ein neues Level gebracht – optisch und technisch. Die Einzelanlage kann bis zu drei Wohneinheiten und die Doppelanlage bis zu acht Wohneinheiten mit weichem Wasser versorgen. Dank eingebautem SYRLock ist die neue Produktlinie noch einfacher montierbar. Ein weiterer Vorteil der Doppelanlage ist, dass sie die Basis für verschiedene Anwendungen ist und mit weiteren gleichen Doppelanlagen kombiniert werden kann. So können bis zu 35 Wohneinheiten mit weichem Wasser versorgt werden.

In anthrazit-silberner Optik präsentiert sich die neue L ProduktLinie der Hans Sasserath GmbH & Co. KG und leitet damit eine Reihe von optisch-technischen Veränderungen aller neuen SYR Produkte ein. So auch bei der NeoSoft L Serie. Die neuen NeoSoft L Anlagen (L steht für den SYRLock) kombinieren die bewährten Funktionen der bekannten NeoSoft Anlagen mit einer vereinfachten Montage durch den SYRLock und dem Ein-Schlauch-System, das bei der NeoSoft 2500 erstmalig eingeführt wurde.

Eine Basis, mehrere Anwendungen

Optisch unterscheiden sich die Einzelanlage und die Doppelanlage der NeoSoft L Produktlinie nicht. Der Unterschied liegt in der Anwendung. Während die NeoSoft L Einzelanlage bis zu drei Wohneinheiten mit weichem Wasser versorgen kann, ist die NeoSoft L Doppelanlage die Basis für drei smarte Enthärtungslösungen: Eine Doppelanlage deckt bis zu acht, zwei Doppelanlagen bis zu 24 und drei Doppelanlagen bis zu 35 Wohneinheiten ab. Mit der gleichen Anlage können so drei Anwendungsfelder abgedeckt werden. Zusammen mit den bereits etablierten Features der SYR Produkte bietet die neue NeoSoft L Doppelanlage umfassende Vorteile: 1. Einfache Lagerhaltung durch eine Basisanlage für drei Enthärtungslösungen, 2. Schnelle und sichere Installation dank SYRLock Flansch, 3. Kombinierbarkeit mit weiteren Produkten der SYR L Serie über den Sandwichflansch, 4. Erweiterung der Leistung durch Kombination von zwei bis drei Doppelanlagen über den SYRLock Flansch Max und einem 2- bzw. 3-fach Verteiler L.

Sichtbare Zukunftslösungen

Mit dem neuen Design der Produkte wird die Innovationskraft der Hans Sasserath GmbH & Co. KG auch nach außen sichtbar. Dazu Peter Gormanns, Vertriebs- und Marketingleiter:

„Unsere SYR Produkte sind wahre Meisterstücke. Es wurde Zeit, dass wir die inneren Vorteile der Produkte auch nach außen hin sichtbar machen.“ Die neue, hochwertige Designlinie verbindet Funktionalität und technische Aspekte mit einer edlen Optik. Dadurch wird unter anderem auch die Markenwahrnehmung gesteigert. Das neue Design stellt zudem sicher, dass die Produkte intuitiv und komfortabel bedienbar sind.