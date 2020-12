Schwarz ist ein echter Alleskönner. Schwarz ist ein Klassiker, der immer wieder neu interpretiert werden kann. Und Schwarz ist Trend. Mit seiner schwarzen Edition bringt VIGOUR jetzt pure Eleganz in Bad und Küche.

Zahlreiche Armaturen und Brausesets hat der Hersteller in ein schwarzmattes Gewand gehüllt. Die Produkte bestechen dadurch nicht nur optisch, sondern punkten auch durch ihre edle Haptik. Ein weiteres starkes Argument für das Fachhandwerk im Gespräch mit dem Endkunden: Die schwarzmatten Armaturen und Brausesets fügen sich gekonnt in jedes Ambiente und harmonieren mit allen Designlinien von VIGOUR. Die softpuristische Gestaltung passt nahtlos in das Gesamtdesign.

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Mit unseren schwarzen Armaturen kann das Fachhandwerk gekonnt Akzente in Deutschlands Bädern und Küchen setzen - und das zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Ob Waschtischarmatu­ren, Kopf- und Handbrausen für den Dusch-Genuss, Wannenarmaturen, Küchen­armaturen, ob Aufputz oder Unterputz - wir bieten die volle Vielfalt purer Eleganz.“

Die schwarze Edition reicht über die Armaturen hinaus und bietet damit zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten. Unter anderem mit ihren schwarzmatten Griffen bei den Badmöbeln oder den schwarzmatten Beschlägen im Bereich der Duschabtrennungen.