NIBE VVM S500 ist die neue kompakte und installationsfertige Inneneinheit für Luft/Wasser-Wärmepumpen mit den smarten Features der NIBE S-Serie. Das Besondere an diesem Modell: Die neue VVM S500 Inneneinheit ist für Projekte mit erhöhter Gebäudeheizlast sowie erhöhtem Warmwasserbedarf geeignet. Sie erlaubt den parallelen Anschluss von bis zu zwei 16 kW-Wärmepumpen.

Die NIBE VVM S500 Inneneinheit ist ein Kompaktgerät für Gebäude mit erhöhtem Wärme- und Brauchwasserbedarf im Neubau und Bestand. Dieses Gerät spart Platz und Kosten, da zwei Wohneinheiten sich ein Gerät teilen können. Gerade bei Projekten im Bestand, die auf erneuerbare Energie umgerüstet werden sollen, ist der geringe Platzbedarf für die Inneneinheit ein unschätzbarer Vorteil.

Kompakt und installationsfertig

Die NIBE VVM S500 ist nahezu installationsfertig und beinhaltet alle wesentlichen Komponenten, die sonst aufwändig separat installiert werden müssen. Neben der smarten Regelung zählen dazu unter anderem leistungsgeregelte Ladekreis- und Heizkreispumpen, der Wärmemengen-zähler sowie intelligente Umschaltventile. Außerdem verfügt sie über einen integrierten 500-Liter-Speicher, bestehend aus 420 Liter Brauchwasserwärmespeicher sowie 80 Liter Heizungspufferspeicher.

Flexibel und leistungsstark

In Verbindung mit einer Luft/Wasser-Außeneinheit, zum Beispiel der NIBE S2125-Serie deckt das System eine Gebäudeheizlast von bis zu 8, 12, 16 oder 20 kW leistungsvariabel ab. Für eine Heizlast von bis zu 32 kW lässt sich eine Kaskade mit zwei S2125-16-Geräten einfach realisieren. Zudem kann man externe Wärmeerzeuger mit einer Leistung bis zu 25 kW anbinden.

Auch bei der Brauchwasserleistung ist die NIBE Inneneinheit VVM S500 flexibel: Für besonders hohe Warmwasserbedarfe kann ein zusätzlicher Systemspeicher, wahlweise mit verschiedenen Behältergrößen, die Warmwasserkapazität erweitern.

Smart und komfortabel

Wie bei allen Geräten der NIBE S-Serie sorgen der anwenderfreundliche Touchscreen, der integrierte Netzwerkanschluß auf Basis von LAN/WLAN zur Nutzung von myUplink und die energiesparende Smart-Technologie für höchsten Wohn- und Bedienkomfort: per Smartphone, Tablet oder PC. Smarte Funktionen ermöglichen es außerdem, den günstigsten Strom zu beziehen, die Energieeffizienz zu steigern und bei Bedarf auch eine PV-Anlage intelligent einzubinden.

So kann sich etwa der Wärmepumpenbetrieb automatisch an die Wettervorhersage anpassen. Mit der Funktion „Smart Price Adaption“ und einem variablen Stromtarif arbeitet das gesamte Wärmepumpensystem intensiver, wenn der Strom am günstigsten ist.

Die NIBE VVM S500 ist eine intelligente und leistungsstarke Inneneinheit, die sich flexibel den unterschiedlichen Heiz- und Warmwasser-Erfordernissen anpassen lässt und so die NIBE Produktpalette optimal ergänzt.