Pressemeldung

Um den Hygieneanforderungen nach dem ersten Lockdown gerecht zu werden, haben viele Unternehmen mit Publikumsverkehr im vergangenen Jahr in schnell verfügbare, aber qualitativ minderwertige Desinfektionsmittelspender investiert. Die Folge: Die Dosierung ist oft unverhältnismäßig, Desinfektionsmittel tropft auf den Boden oder die Geräte halten dem häufigen Gebrauch nicht stand und funktionieren gar nicht mehr. Auch optisch wirken die Spender oftmals wie Fremdkörper in den Geschäften, Restaurants oder Stadien. CONTI+ schafft jetzt Abhilfe: Die bewährten BJÖRK Seifen- und Desinfektionsmittelspender der neuen LOOK Edition lassen sich inklusive der Boden- und Tischständer individuell dem Corporate Design des Unternehmens, dem Gebäude oder auch dem Anlass anpassen. Die Umsetzung der jeweiligen Designwünsche erfolgt durch die Folienspezialisten von Nachtigall Folien-Design in Gießen.

Die LOOK Edition der CONTI+ BJÖRK überzeugt nicht nur mit dem individuell realisierbaren Design: Die mit einem IR-Sensor ausgestattete Designserie vereint Formschönheit und Funktionalität mit Einfachheit in der Bedienung. Das puristische Edelstahlgehäuse wird ab Werk in Schwarz oder in Weiß geliefert. Zur Befüllung der Desinfektionsmittelspender eignet sich die umweltverträgliche und schadstofffreie Lösung CONTI+ oXan® clean. Die pH-neutrale Desinfektionslösung beseitigt Keime und Bakterien rückstandsfrei.

Die neue LOOK Edition ist ab sofort lieferbar.