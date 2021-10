Pressemeldung

Das eigene Badezimmer ist wohl der Inbegriff des persönlichen Rückzugsortes. Hier erlauben wir uns einfach loszulassen und unsere Gefühle zu entfalten. Vor allem die tägliche Dusche trägt zur Entspannung und Beruhigung bei. Sie weckt auf und regt an. Morgens ist die Dusche für viele der benötigte Energiekick. Für andere ist sie die perfekte Bühne zum laut und fröhlich Singen und zum Ausgelassen sein. Sie kann der Beginn einer aufregenden Gedankenreise sein oder wäscht wortwörtlich einen langen Tag von unseren Schultern. Unter der Dusche tanken wir Kraft, um uns wieder in Einklang mit uns selbst zu bringen.



Die Markenkampagne #AllMyFeels von hansgrohe zeigt die unterschiedlichsten Herausforderungen, die unser Alltag bereithält. Die Kampagne beschreibt auf authentische Weise, wie es den ProtagonistInnen gelingt, diese Stolpersteine des Alltags nach dem Eintauchen in den erfrischenden Wasserregen mit Positivität, neuer Energie und Gelassenheit zu meistern. Denn die Gemeinsamkeit aller ist: Nach der hansgrohe Dusche sieht die Welt ein Stück besser aus.



Meet the Beauty of Water. With #AllMyFeels



Die internationale Kampagne zeigt in emotionalen Bildern wie die angenehmen Strahlarten zu einer besseren Stimmung und zu mehr Kraft verhelfen können. „Die Dusche ist der perfekte Ort, um nachzudenken und um Energie zu tanken. Ganz egal, ob man verschlafen aus dem Bett ins Badezimmer taumelt, man niedergeschlagen nach einem langen Tag nachhause kommt oder der Körper sich heute nicht wie der Eigene anfühlt: Die Dusche kann die benötigte positive Energie liefern, um sich wieder richtig lebendig zu fühlen. Gut geduscht meistert man gestärkt und gelassener die Herausforderungen des Alltags“, sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing bei hansgrohe.



In insgesamt 42 Ländern an allen Touchpoints ausgespielt, umfasst die Kampagne neben dem emotionalen Trailer und Bildmaterialien auch Aktivierungen am Point of Sale und den internationalen hansgrohe Websites. Als Multiplikatoren unterstützen in ausgewählten Ländern InfluencerInnen im Bereich Beauty und Lifestyle die Botschaft der Kampagne auf ihren Social Media Kanälen. Sie teilen ihre persönlichen Me-Time Rituale und perfekten Wohlfühlmomente. Die 360- Grad-Kampagne wurde in Kooperation mit der Digitalagentur TLGG und ihrer Schwester Rapp konzipiert und umgesetzt.