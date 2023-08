‚Eine für alles!‘ - so lautete die Botschaft der hansgrohe iBox universal bei ihrer Einführung vor 22 Jahren. Sie war die erste universelle Unterputzeinheit für alle Standard- und Thermostatlösungen, passend zu den Armaturenlinien von AXOR und hansgrohe. Die neue Generation der Unterputzeinheit kombiniert die bewährten Vorteile ihres Vorgängermodells und bietet darüber hinaus ein erhöhtes Maß an Komfort, Sicherheit und Flexibilität und macht den Weg frei für zukünftige Badinstallationen. Copyright: hansgrohe / Hansgrohe SE

Sie war eine Revolution in der Unterputzinstallation: die hansgrohe iBox universal. Das ist 22 Jahre her und mittlerweile ist das Erfolgsprodukt in Millionen Bädern auf der ganzen Welt in Anwendung. Zur diesjährigen ISH präsentiert die Premiummarke hansgrohe mit der iBox universal 2 eine neue Generation ihrer wegweisenden Unterputztechnologie. Auf der Grundlage der bewährten iBox universal konzipierte der Bad- und Küchenspezialist aus dem Schwarzwald eine Einheit, die bestens gerüstet ist für zukünftige Badinstallationen. „Auf der Baustelle herrscht Zeitdruck. Fachhandwerker sind aus gutem Grund gefragter denn je. Sie vollbringen tagtäglich Wunder. Die neue Generation der iBox universal soll den Alltag unserer wichtigsten Partner vereinfachen und ihre Arbeitsabläufe effizient verbessern, damit sich auch die Zufriedenheit ihrer Kunden steigert“, sagt Axel Meissner, Produktmanager der iBox universal 2. Vereinfachte Einbauschritte sowie neue technische Raffinessen machen die Montage für den Fachhandwerker noch komfortabler, schneller und sicherer als bisher und geben ihm zudem mehr Planungssicherheit für den Installationsaufwand.

Die iBox universal 2 ist aus expandiertem Polypropylen (EPP) gefertigt. Dieser vielseitige und recyclebare Kunststoffschaum zeichnet sich besonders durch seine wärmedämmenden und schallabsorbierenden Eigenschaften aus. Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE

Einfach (und) vorteilhaft

Die iBox universal 2 spart Zeit und Nerven. Dank Vormontage bildet der Funktionsblock eine Einheit mit der Trägerrosette und dem Adapter. So entfällt das Kürzen der Schrauben und der Adapter muss nicht mehr ausgemessen, abgeschnitten und Taster justiert werden und der Werkzeugeinsatz wird minimiert.

Dicht mit der Schiebehülse verbunden und damit automatisch fester Bestandteil für eine wasserdichte Installation ist eine vormontierte Dichtmanschette. Die erste grobe Ausrichtung der iBox universal 2 wird mit einer integrierten Dosenlibelle zum Kinderspiel. Designlinien (rund, abgerundet, eckig) und fünf FinishPlus Oberflächen. Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE

Ausgestattet mit einer neuen Schiebehülse zur Tiefeninstallation fügt sich die iBox universal 2 einfach und ohne Abschneiden ein egal, in welcher Tiefe der Unterputzkörper eingebaut wird. Dicht mit der Schiebehülse verbunden und damit automatisch fester Bestandteil für eine wasserdichte Installation ist eine vormontierte Dichtmanschette. Dank des neuen Befestigungsring lässt sich die neue Unterputzeinheit problemlos in, auf oder vor der Wand installieren. Besonders bei ihren Installationsmöglichkeiten zeigt sich die iBox universal 2 flexibel: Der Grundkörper passt sich jeder gängigen Wandtiefe zwischen 80 und 108 Millimetern an. Für jede Einbausituation bietet die iBox universal 2 die passende Lösung: Auch bei flachen Wandaufbauten ermöglicht eine Verlängerungsrosette eine bequeme Installation. Entsprechende Verlängerungen bietet die iBox universal 2 auch bei zu tiefen Installationen. Die Unterputzeinheit ist aus expandiertem Polypropylen (EPP) gefertigt. Dieses nachhaltige Material sorgt für sehr gute Schallabsorbierung und Wärmedämmung. Die vormontierte Funktionseinheit des Fertigsets ist aus Metall gefertigt und sorgt so für außerordentliche Stabilität. Sie ermöglicht zudem die blitzschnelle und sichere Installation ohne Absägen der Kunststoffschrauben. Die erste grobe Ausrichtung der iBox universal 2 wird mit einer integrierten Dosenlibelle zum Kinderspiel. Sie befindet sich auf der Box aus expandiertem Polypropylen, ebenso wie die bildliche Darstellung der einfachen Installation. Die Dokumentation auf der Putzkappe ist damit nicht nur stets griffbereit, sondern bei Bedarf auch unmittelbar im Blickfeld. Die Putzkappe schützt die Unterputzeinheit darüber hinaus vor Staub und Beschädigungen während der Installation und des Transports.

Die bekannte und beliebte Duschsteuerung auf Knopfdruck erhält mit dem ShowerSelect Comfort Thermostat ein optisches und technisches Update. Die vollflächigen Select-Tasten des Thermostats sind aus Metall und daher besonders langlebig und leicht zu reinigen. Um jedem Kundenwunsch gerecht zu werden, gibt es das ultraflache hansgrohe ShowerSelect Comfort Thermostat in drei geometrischen Designlinien (rund, abgerundet, eckig) und fünf FinishPlus Oberflächen. Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE

Vier Rp1/2 Anschlussgewinde ermöglichen die Installation sämtlicher Hand- und Kopfbrausen von hansgrohe, unabhängig vom Durchfluss. Diese Gewinde ermöglichen auch die passgenaue Installation von ressourcenschonenden Brausen, ganz ohne Komfortverlust. Vielfache Prüfungen und einschlägige Normen garantieren einen sicheren Schutz vor dem Rückfließen, zum Beispiel bei Wannenein-, Ab- und Überlaufgarnituren.

Neue (Ruhe-)Zeit im Bad

Das Fehlen störender Geräusche trägt wesentlich zur Entwicklung des Badezimmers zu einem Wohlfühlraum bei. Die Schallentkopplung aller wasserführenden Produktteil der iBox universal 2 reduziert Fließgeräusche im Bad. So wird der Schall aller wasserführenden Teile bei diesen Unterputzinstallationen auf ein Minimum reduziert. Die iBox universal 2 in Kombination mit den neuen Fertigsets für Dusche und Wanne entsprechen der Geräuschklasse 1.

hansgrohe DuoTurn Unterputzmischer überzeugen mit einer klaren und reduzierten Designsprache, die zu jedem Badezimmerambiente passt. Besonders intuitiv ist die Bedienung der Unterputzmischers. Über einen Drehmechanismus, der kein Ziehen beim Schalten mehr erfordert, lassen sich Verbraucher auswählen und Wassermenge und Temperatur regulieren. Auch hansgrohe DuoTurn ist neben bewährtem Chrom in einem breiten FinishPlus-Oberflächensortiment (Mattschwarz, Mattweiß, Brushed Bronze) erhältlich Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE

Individuell gewählte Armaturen, eine personalisierte Ausstattung und clevere Funktionen leisten ebenso ihren Beitrag. Große Design-Freiheit im Badezimmer bietet die iBox universal 2, denn sie ist mit allen hansgrohe Fertigsets kombinierbar. Bei älteren Linien wird zur Montage lediglich eine Adapterplatte benötigt.

Neue Unterputzarmaturen

Mit der iBox universal 2 verschwindet die sperrige Armaturentechnik nach wie vor einfach in der Wand und gibt den Blick frei für schlanke und elegante Unterputzarmaturen. Die vormontierte Funktionseinheit des Fertigsets ist aus Metall gefertigt und sorgt so für außerordentliche Stabilität. Sie kann ohne Absägen der Kunststoffschrauben blitzschnell installiert werden. Dadurch gewinnt die Installation an Schnelligkeit und Sicherheit und das Bad an Attraktivität und Bewegungsspielraum. Passend zum Upgrade der iBox universal stellt die Marke hansgrohe auch zwei neue Armaturenlösungen für die Dusche und Wanne vor. So bekommt die bekannte und beliebte ShowerSelect Duschsteuerung auf Knopfdruck mit dem ShowerSelect Comfort Thermostat ein optisches und technisches Update. Die vollflächigen Select-Tasten des Thermostats sind aus Metall und daher besonders langlebig und leicht zu reinigen. Um jedem Kundenwunsch gerecht zu werden, gibt es das flache hansgrohe Thermostat in drei geometrischen Designlinien (rund, abgerundet, eckig) und fünf FinishPlus Oberflächen. Elegante Designkniffe bewirken, dass das Thermostat optisch vor der Wand schwebt. Dank der integrierten Durchflussregelung mit Stop-Funktion sorgt ShowerSelect Comfort für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser. Seinen Namen verdankt ShowerSelect Comfort auch der bequemen Steuerung der Wassermenge über einen separaten, schmalen Hebel.

hansgrohe DuoTurn Unterputzmischer überzeugt mit einer schlanken und Designsprache. Mit einer Rosettenhöhe von nur 7 Millimetern und dem filigrane Temperaturengriff in einer Höhe von nur 40 Millimetern bietet hansgrohe DuoTurn hohe Bewegungsfreiheit und Komfort. Besonders intuitiv ist die Bedienung des Unterputzmischers. Über einen Drehmechanismus, der kein Ziehen beim Schalten mehr erfordert, lassen sich Verbraucher auswählen sowie Wassermenge und Temperatur regulieren. Mit dem unteren Griff können Nutzende komfortabel die Wunschtemperatur anpassen. Der obere Griff ermöglicht die Umstellung von der Kopf- zur Handbrause und die Steuerung der Wassermenge mit nur einer Drehung. Auch hansgrohe DuoTurn ist in einem breiten FinishPlus-Oberflächensortiment (Mattschwarz, Mattweiß, Brushed Bronze) erhältlich.

Alte Armaturenkollektionen können dank des praktischen Adapters mit der neuen iBox universal 2 kombiniert werden. Neben der privaten Nutzung lässt sich die iBox universal 2 im öffentlichen Bereich oder im Projektgeschäft einsetzen, denn sie entspricht den weltweiten gängigen Normen und ist variabel mit unterschiedlichen Installationssystemen, Anschlussarten und Fittings. In gewohnter hansgrohe Qualität entspricht sie dem millionenfach bewährten technischen Standard, ist verlässlich und langlebig.