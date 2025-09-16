Die BetteUltra Space verbindet hochwertiges Design mit vielfältigen Installationsmöglichkeiten. Mit ihren zahlreichen Varianten, ihrer universellen Einsetzbarkeit – bodeneben oder erhöht – und der bewährten Qualität des glasierten Titan-Stahls ist sie eine langlebige und ästhetische Lösung für moderne Badezimmer. Quelle: Bette

Mit der neuen Duschwanne BetteUltra Space bietet Bette eine perfekte Kombination aus ästhetischem Design, funktionalem Komfort und platzsparender Bauweise. Sie schafft schwellenlose Übergänge, die das Bad optisch vergrößern, und bietet gleichzeitig maximalen Duschkomfort.

Die BetteUltra Space ist die flachste Duschwanne von Bette und fügt sich mit ihrem reduzierten, zeitlosen Design harmonisch in jedes Badezimmerkonzept ein. Ihre ultraflache Bauhöhe von nur 15 mm und eine Einbauhöhe ab 90 mm ermöglichen eine flexible Installation – ob bodeneben für eine barrierefreie Lösung oder leicht erhöht, je nach baulichen Anforderungen.

Durch den wandnahen Ablauf auf der schmalen Seite entsteht eine durchgehende Standfläche, die für mehr Bewegungsfreiheit und Komfort beim Duschen sorgt. Gefertigt aus hochwertigem glasiertem Titan-Stahl, vereint BetteUltra Space modernes Design mit robustem Material, das für eine fugenlose, hygienische und pflegeleichte Oberfläche sorgt. Dank einer 30-jährigen Garantie und einer großen Farbauswahl bleibt sie auch optisch über Jahrzehnte makellos.

Dank ihrer vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten ist die BetteUltra Space für nahezu jeden Einsatzzweck geeignet – ob im luxuriösen Hotelbad, im großzügigen Familienbad oder als kompakte Dusche im Gäste-Bad. Durch eine besondere Formgebung wird das Wasser auch bei dem sehr flachen Design sicher wie in einer Rinne zum Ablauf geführt. Diese durchdachte Konstruktion macht die BetteUltra Space zur idealen Wahl für moderne, komfortable Badezimmer.

Neben den gängigen Standardmaßen sorgt eine Auswahl von 20 verschiedenen Größen, von 800 × 800 mm bis 1700 × 800 mm, für größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Die Duschwanne ist zudem in einer breiten Farbpalette erhältlich, die eine harmonische Integration in das bestehende Badezimmerdesign ermöglicht.

Pluspunkte im Vergleich zu gefliesten Duschen

Der glasierte Titan-Stahl überzeugt mit einer dauerhaft schönen, fugenlosen und pflegeleichten Oberfläche, die nicht nur hygienischer ist als Fliesenböden mit Duschrinne, sondern sich auch schneller reinigen lässt. Auf die makellose Qualität des robusten und unempfindlichen Materials gibt Bette eine Garantie von 30 Jahren.

Dadurch bewahrt die Duschfläche ihre makellose Optik für viele Jahre – wie am ersten Tag.

Höchste Flexibilität im Einbau

Die flexiblen Einbaumöglichkeiten der BetteUltra Space Dusche passen sich sowohl baulichen Anforderungen als auch individuellen Vorlieben an. Besonders bei Renovierungen, wo Baugegebenheiten oft unvorhergesehen variieren, bietet dieser großzügige Spielraum Installateuren maximale Flexibilität.

Für eine noch effizientere Montage bietet Bette die BetteUltra Space auch als praktische All-in-One-Lösung an. Diese umfasst den Minimum-Wannenträger, ein Dichtsystem und die Ablaufgarnitur BetteCompact+. Dieses Komplettpaket erleichtert nicht nur die Installation, sondern sorgt auch für ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.