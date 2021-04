ACO ShowerDrain ist zum Inbegriff bodenebener Design-Duschrinnen geworden: Vielfach mit Design-Awards ausgezeichnet, gehören sie seit Jahren zum festen Bestandteil bzw. Ausstattungsmerkmal barrierefreier Bäder. Gefertigt aus Edelstahl, vereinen sie funktionale und ästhetische Vorteile: Die Materialhärte vermindert Kratz- und Gebrauchsspuren und zeigt sich widerstandsfähig gegen gängige Reinigungsmittel.

Eine besondere Stärke der neuen ACO ShowerDrain C ist die hohe Ablaufleistung trotz niedriger Einbauhöhe und schmaler Form der Rinne. Sie wird durch den neuen, hydrogeformten Ablauftopf erzielt, dessen Produktionsverfahren – auch Innenhochdruckumformung (IHU) genannt – Rohrumformungen in komplexe dreidimensionale Formen ermöglicht. Die Rinne und der Ablauftopf sind werkseitig verschweißt, was dauerhafte Dichtheit garantiert. Der neue Geruchsverschluss verfügt über zwei äußere Laschen, die eine Entnahme ohne Griff in den Verschluss und damit eine schnelle und einfache Reinigung erlaubt. Zu den weiteren Highlights der neuen ACO ShowerDrain C zählen ihre minimale Einbauhöhe 57 mm bis Oberkante Estrich, die Erfüllung aller Schallschutzstufen (SSt I-III nach VDI 4100), die werkseitig angebrachte Dichtmanschette (W3-I-konform gemäß DIN 18534) sowie der freie Zugang zur Rohrleitung.



Die Duschrinne ACO ShowerDrain C gibt es in den Längen 685, 785, 885, 985, 1185 mm, jeweils für Sperrwasserhöhe 25 oder 50 mm sowie mit umlaufendem Flansch oder Wandaufkantung. Für die individuelle Badgestaltung stehen die vier Design-Roste Wave, Square, Tile und Massive zur Auswahl. Das Zubehör umfasst den Gefällekeil ACO ShowerStep und den Geruchsstop ACO EasyStop.