Pressemeldung

Mit der Daikin Altherma 3 M komplettiert Daikin sein bereits umfassendes Portfolio an Luft-Wasser-Wärmepumpen. Hauptargument für die neue Wärmepumpe ist ihr enormes Sparpotenzial: Sowohl ihr Anschaffungspreis als auch die geringen Kosten im laufenden Betrieb sind schwer zu übertreffen. Aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Daikin Altherma 3 M zum Kühlen und Heizen in Gebäuden ist die Wärmepumpe eine leistungsstarke Rundumlösung, die zugleich umweltschonend arbeitet. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind kleinere Mehrfamilienhäuser mit niedrigen Investitionskosten, der Gewerbe- und Industriebereich sowie die Kombination mit Wohnungsstationen zur Wasserhygiene. Die Daikin Altherma 3 M senkt den CO 2 -Ausstoß im direkten Vergleich zu einem herkömmlichen Gasheizsystem um die Hälfte und ist mit der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bis zu 50 % förderfähig.



Preis-Leistungs-Beste sorgt für mehr Komfort

In Puncto Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Daikin Altherma 3 M Klassenbeste (Leistungsbereich 9 - 16 kW). Doch nicht nur mit ihrem Anschaffungspreis überzeugt die Wärmepumpe, auch im laufenden Betrieb kann mit deutlicher Kosteneinsparung gegenüber einer Gasheizung gerechnet werden.

Durch den Einsatz der Bluevolution-Technologie mit dem klimaschonenden Kältemittel R-32 ist sie eine besonders nachhaltige Option zum Heizen und Kühlen. Mit der Altherma 3 M bietet Daikin eine ideale Systemergänzung zur CO 2 -Minderung in Wohnhäusern und Gebäuden. Denn als Hybridlösung ist die Wärmepumpe auch mit einer thermischen Solaranlage oder mit bestehenden Innengeräten kompatibel.



Niedrigere Investitionskosten, geringerer CO 2 -Ausstoß und satte Förderungsmöglichkeiten

Sowohl bei Sanierungen von Ein- oder Mehrfamilienhäusern sowie im Gewerbebereich fallen mit der Wärmpumpe nicht nur die reinen Investitionskosten im Vergleich zu einem Gasgerät geringer aus, auch der CO 2 -Ausstoß halbiert sich im direkten Vergleich zu einer Gasheizung. Die jährlichen Kosten für das Heizsystem lassen sich mit der Daikin Altherma 3 M um über 20 % reduzieren. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage fallen die Einsparungen mit der Daikin Altherma 3 M im Bereich Gewerbe noch höher aus: Im Vergleich zu einem Gasgerät kann der CO 2 -Ausstoß um über 70 % reduziert werden, die jährlichen Betriebskosten um mehr als 40 %. Die Daikin Altherma 3 M ist zusätzlich mit der BEG zuschussfähig. Beim Tausch einer Ölheizung gegen die Wärmpumpe können bis zu 50 % der Investitionskosten gefördert werden.



Daikin Altherma 3 M überzeugt durch Nachhaltigkeit und Leistungsstärke

Die Arbeitsweise der Daikin Altherma 3 M ist mit einer saisonalen Effizienz von A+++ sowie einem COP von 4,87 (7 °C / 35 °C) sehr effizient. Verfügbar ist sie in den Baugrößen 9, 11, 14 und 16 (Leistungsabgabe 4 - 15 kW).

Sie integriert alle Hydraulikkomponenten in einer Einheit und ist so einfach zu installieren und zu warten. Aufgrund ihrer Monoblock-Bauweise ist der Einbau auch für Monteure ohne Kälteschein möglich. Die Wärmepumpe erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 55 °C. Dank ihres Einsatzbereiches bis -25 °C arbeitet sie selbst in den kältesten Klimazonen zuverlässig und frostunempfindlich.

Das leistungsstarke Gerät ist mit nur einem Ventilator, dessen Form für eine verbesserte Luftzirkulation optimiert wurde, ausgestattet. Die Daikin Altherma 3 M ist außerdem Smart Grid-fähig. Das bedeutet, dass sie zum günstigen Nachtstrom-Tarif effizient thermische Energie für das Raumheizen und die Trinkwassererwärmung speichert. Die Warmwasserbereitung erfolgt in einem hygienischen Wärmespeicher, wie dem Daikin Altherma ST Speichersystem. Dieses ist bereits für die Solaranbindung optimiert.