25.02.2026  Pressemeldung Alle News von WS

Die Netto-Aktion von WS Weinmann & Schanz – Monat für Monat Vorteile fürs SHK-Fachhandwerk

Transparente Konditionen, klare Netto-Preise und praxisnahe Angebote: Mit der monatlichen Netto-Aktion bietet WS Weinmann & Schanz dem SHK-Fachhandwerk seit vielen Jahren eine verlässliche Grundlage für Einkauf und Kalkulation. Der Versandgroßhandel aus Balingen bündelt darin attraktive Aktionsartikel, Vorteilspakete und Neuheiten – immer mit einem Ziel: Handwerksbetriebe im Arbeitsalltag zu entlasten und wirtschaftlich zu stärken.

Mehrwert statt Zufall

Die Netto-Aktion ist bewusst auf Praxisnutzen ausgelegt. Mit den Highlights und einem kuratierten Paket aus verschiedenen Angeboten wie Vorteilspaketen und Gratis-Zugaben, deckt die Monatsaktion typische Bedarfe im SHK-Alltag ab.

Vorteilspakete: Alles zu einem Preis

In den Vorteilspaketen werden aufeinander abgestimmte Produkte gebündelt oder über eine höhere Menge angeboten, zum Beispiel:

  • Systemlösungen im Heizungsbereich
  • Montagepakete inklusive passendem Zubehör
  • Kombi-Angebote rund um Bad, Sanitär oder Installation

Gratis-Zugaben: Zusätzliche Impulse

Neben Paketen und Staffelpreisen bietet die Netto-Aktion immer wieder Gratis-Zugaben zu ausgewählten Artikeln, zum Beispiel:

  • praktische Tools für Montage und Service
  • ergänzende Komponenten für bestehende Systeme
  • saisonal passende Produkte (z. B. Heiztechnik, Klima, Lüftung)

Bühne für Marken, Neuheiten und Sortimente

Die Netto-Aktion ist zugleich ein Schaufenster in das Sortiment von WS Weinmann & Schanz. Monatlich wechselnde Schwerpunkte sorgen dafür, dass SHK-Betriebe immer wieder neue Produkte, Marken oder Sortimentserweiterungen entdecken können.

Dazu zählen zum Beispiel:

  • Innovationen in Heizungs- und Systemtechnik
  • Neuheiten im Sanitär- und Badbereich
  • Ergänzungen bei Werkzeugen, Befestigungsmaterial und Zubehör
  • Lösungen rund um Energieeffizienz und moderne Anlagentechnik

Analog und digital: So kommt die Netto-Aktion beim Handwerker an

WS Weinmann & Schanz setzt bewusst auf einen Medienmix, um unterschiedliche Arbeitsweisen im SHK-Betrieb abzudecken.

Gedrucktes Monatsheft: Blättern, markieren, weitergeben

Für alle Kunden, die gerne mit Papier arbeiten, erscheint die Netto-Aktion als gedrucktes Monatsheft:

  • rechtzeitig vor Aktionsstart im Briefkasten
  • übersichtliche Zusammenstellung der monatlichen Highlights
  • ideal zum Blättern und Markieren

Ob im Büro, im Lager oder im Pausenraum – das Monatsheft ist ein haptischer Begleiter, der die wichtigsten Angebote des Monats auf einen Blick sichtbar macht.

Blätterkatalog im Online-Shop: Direkt vom Angebot zur Bestellung

Parallel dazu steht die Netto-Aktion im WS Online-Shop allen Kunden als digitaler Blätterkatalog zur Verfügung. Hier profitieren SHK-Betriebe von:

  • direkter Verlinkung der Aktionsseiten zu den Produktdetails
  • Zugriff auf technische Daten, Verfügbarkeiten und Zubehör
  • schneller Bestellmöglichkeit – einfach klicken und in den Warenkorb legen

So lässt sich die Inspiration aus dem Blätterkatalog nahtlos in konkrete Bestellungen und Projekte umsetzen – vom Überblick zur Umsetzung in wenigen Klicks.

Kunden können hier die aktuelle Netto-Aktion von WS Weinmann & Schanz einsehen.

WS Weinmann & Schanz GmbH
WS Weinmann & Schanz GmbH
Rote Länder 4
72336 Balingen
Deutschland
Telefon:  +49 7433 9892 12
www.weinmann-schanz.de
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