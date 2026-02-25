Die Netto-Aktion von WS Weinmann & Schanz – Monat für Monat Vorteile fürs SHK-Fachhandwerk
Die Netto-Aktion ist bewusst auf Praxisnutzen ausgelegt. Mit den Highlights und einem kuratierten Paket aus verschiedenen Angeboten wie Vorteilspaketen und Gratis-Zugaben, deckt die Monatsaktion typische Bedarfe im SHK-Alltag ab.
Vorteilspakete: Alles zu einem Preis
In den Vorteilspaketen werden aufeinander abgestimmte Produkte gebündelt oder über eine höhere Menge angeboten, zum Beispiel:
- Systemlösungen im Heizungsbereich
- Montagepakete inklusive passendem Zubehör
- Kombi-Angebote rund um Bad, Sanitär oder Installation
Gratis-Zugaben: Zusätzliche Impulse
Neben Paketen und Staffelpreisen bietet die Netto-Aktion immer wieder Gratis-Zugaben zu ausgewählten Artikeln, zum Beispiel:
- praktische Tools für Montage und Service
- ergänzende Komponenten für bestehende Systeme
- saisonal passende Produkte (z. B. Heiztechnik, Klima, Lüftung)
Bühne für Marken, Neuheiten und Sortimente
Die Netto-Aktion ist zugleich ein Schaufenster in das Sortiment von WS Weinmann & Schanz. Monatlich wechselnde Schwerpunkte sorgen dafür, dass SHK-Betriebe immer wieder neue Produkte, Marken oder Sortimentserweiterungen entdecken können.
Dazu zählen zum Beispiel:
- Innovationen in Heizungs- und Systemtechnik
- Neuheiten im Sanitär- und Badbereich
- Ergänzungen bei Werkzeugen, Befestigungsmaterial und Zubehör
- Lösungen rund um Energieeffizienz und moderne Anlagentechnik
Analog und digital: So kommt die Netto-Aktion beim Handwerker an
WS Weinmann & Schanz setzt bewusst auf einen Medienmix, um unterschiedliche Arbeitsweisen im SHK-Betrieb abzudecken.
Gedrucktes Monatsheft: Blättern, markieren, weitergeben
Für alle Kunden, die gerne mit Papier arbeiten, erscheint die Netto-Aktion als gedrucktes Monatsheft:
- rechtzeitig vor Aktionsstart im Briefkasten
- übersichtliche Zusammenstellung der monatlichen Highlights
- ideal zum Blättern und Markieren
Ob im Büro, im Lager oder im Pausenraum – das Monatsheft ist ein haptischer Begleiter, der die wichtigsten Angebote des Monats auf einen Blick sichtbar macht.
Blätterkatalog im Online-Shop: Direkt vom Angebot zur Bestellung
Parallel dazu steht die Netto-Aktion im WS Online-Shop allen Kunden als digitaler Blätterkatalog zur Verfügung. Hier profitieren SHK-Betriebe von:
- direkter Verlinkung der Aktionsseiten zu den Produktdetails
- Zugriff auf technische Daten, Verfügbarkeiten und Zubehör
- schneller Bestellmöglichkeit – einfach klicken und in den Warenkorb legen
So lässt sich die Inspiration aus dem Blätterkatalog nahtlos in konkrete Bestellungen und Projekte umsetzen – vom Überblick zur Umsetzung in wenigen Klicks.
Kunden können hier die aktuelle Netto-Aktion von WS Weinmann & Schanz einsehen.