Transparente Konditionen, klare Netto-Preise und praxisnahe Angebote: Mit der monatlichen Netto-Aktion bietet WS Weinmann & Schanz dem SHK-Fachhandwerk seit vielen Jahren eine verlässliche Grundlage für Einkauf und Kalkulation. Der Versandgroßhandel aus Balingen bündelt darin attraktive Aktionsartikel, Vorteilspakete und Neuheiten – immer mit einem Ziel: Handwerksbetriebe im Arbeitsalltag zu entlasten und wirtschaftlich zu stärken.

Mehrwert statt Zufall

Die Netto-Aktion ist bewusst auf Praxisnutzen ausgelegt. Mit den Highlights und einem kuratierten Paket aus verschiedenen Angeboten wie Vorteilspaketen und Gratis-Zugaben, deckt die Monatsaktion typische Bedarfe im SHK-Alltag ab.

Vorteilspakete: Alles zu einem Preis

In den Vorteilspaketen werden aufeinander abgestimmte Produkte gebündelt oder über eine höhere Menge angeboten, zum Beispiel:

Systemlösungen im Heizungsbereich

Montagepakete inklusive passendem Zubehör

Kombi-Angebote rund um Bad, Sanitär oder Installation

Gratis-Zugaben: Zusätzliche Impulse

Neben Paketen und Staffelpreisen bietet die Netto-Aktion immer wieder Gratis-Zugaben zu ausgewählten Artikeln, zum Beispiel:

praktische Tools für Montage und Service

ergänzende Komponenten für bestehende Systeme

saisonal passende Produkte (z. B. Heiztechnik, Klima, Lüftung)

Bühne für Marken, Neuheiten und Sortimente

Die Netto-Aktion ist zugleich ein Schaufenster in das Sortiment von WS Weinmann & Schanz. Monatlich wechselnde Schwerpunkte sorgen dafür, dass SHK-Betriebe immer wieder neue Produkte, Marken oder Sortimentserweiterungen entdecken können.

Dazu zählen zum Beispiel:

Innovationen in Heizungs- und Systemtechnik

Neuheiten im Sanitär- und Badbereich

Ergänzungen bei Werkzeugen, Befestigungsmaterial und Zubehör

Lösungen rund um Energieeffizienz und moderne Anlagentechnik

Analog und digital: So kommt die Netto-Aktion beim Handwerker an

WS Weinmann & Schanz setzt bewusst auf einen Medienmix, um unterschiedliche Arbeitsweisen im SHK-Betrieb abzudecken.

Gedrucktes Monatsheft: Blättern, markieren, weitergeben

Für alle Kunden, die gerne mit Papier arbeiten, erscheint die Netto-Aktion als gedrucktes Monatsheft:

rechtzeitig vor Aktionsstart im Briefkasten

übersichtliche Zusammenstellung der monatlichen Highlights

ideal zum Blättern und Markieren

Ob im Büro, im Lager oder im Pausenraum – das Monatsheft ist ein haptischer Begleiter, der die wichtigsten Angebote des Monats auf einen Blick sichtbar macht.

Blätterkatalog im Online-Shop: Direkt vom Angebot zur Bestellung

Parallel dazu steht die Netto-Aktion im WS Online-Shop allen Kunden als digitaler Blätterkatalog zur Verfügung. Hier profitieren SHK-Betriebe von:

direkter Verlinkung der Aktionsseiten zu den Produktdetails

Zugriff auf technische Daten, Verfügbarkeiten und Zubehör

schneller Bestellmöglichkeit – einfach klicken und in den Warenkorb legen

So lässt sich die Inspiration aus dem Blätterkatalog nahtlos in konkrete Bestellungen und Projekte umsetzen – vom Überblick zur Umsetzung in wenigen Klicks.

Kunden können hier die aktuelle Netto-Aktion von WS Weinmann & Schanz einsehen.